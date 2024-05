FILIP NEZNATNO TEŽI / Hrgović ne može dočekati subotu: 'Drago mi je da me on prozvao'

U subotu će u Rijadu u Saudijskoj Arabiji - Filip Hrgović će boksati u najvećem meču svoje karijere. Protiv Britanca Daniela Duboisa koji u 22 profesionalna meča ima dva poraza. Uoči meča stigla je velika vijest za Filipa i za hrvatski sport. Ukoliko Hrgović pobijedi Duboisa, donijet će pojas u Hrvatsku, pojas privremenog prvaka IBF-a. "Osjećam se odlično. Drago mi je da me on prozvao i da se želi boriti sa mnom. Ja zadnjih nekoliko godina želim vrhunske teškaše i ovo je zaista dobra borba za mene. On je veliko ime, dobar boksač i ne mogu dočekati subotu", rekao je Hrgović koji u meč ulazi tek nešto znatno teži od protivnika. Naime, na službenom vaganju vaga mu je pokazala 112,2 kilograma u odnosu na Duboisovih 111,5.