Ponajbolji hrvatski boksač, Alen Babić, gostovao je u petak u Podcast Inkubatoru, a između ostalog je komentirao svoj posljednji susret s do jučer najvećim rivalom Filipom Hrgovićem.

Babić i Hrgović su se sasvim slučajno susreli na zagrebačkom aerodromu, a proveli su i neko vrijeme zajedno u avionu. Babić i Hrgović sve do tada su bili najveći rivali u hrvatskom boksu i već se godinama javno prozivaju i vrijeđaju. Međutim, čini se da su njih dvojica možda na dobrom putu da zakopaju ratnu sjekiru.

"Na istom letu smo bili. Ja gledam mobitel i vidim slike s Hrgom u pozadini. Čekali smo avion, ja tu, on tamo. Gleda on mene, gledam ja njega. On se digne i krene prema meni, a meni u glavi daj nemoj sad… I kaže mi kao 'Sretno na meču'. Svaka čast, baš mi je bilo drago. Ja bih volio da mi zakopamo tu ratnu sjekiru na neki način. Nećemo nikad biti prijatelji, ali neko stanje hladnog rata bi mogli imati", rekao je Babić, koji je nedavno preselio iz teške kategorije u bridger.

Babić je nedavno, također u Podcast Inkubatoru, javno izrazio Hrgoviću sućut zbog smrti oca, i poželio mu je uspjeh u budućnosti. Babić kaže da vjerojatno nikada neće biti prijatelji, ali da bi se mogli međusobno respektirati.

"Dobro je prošlo to, bili smo i u avionu zajedno. Bilo je klimanja glavom, bilo je 'cool', hladni rat", rekao je Babić.