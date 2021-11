MMA borkinja Ula Siekacz teško je poražena od Piotra ‘Mua Boy’ Lisowskog, koji ju je nedavno pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi u jednoj od dvije borbe sa muško-ženskom surostavljenom kombinacijom u kavezu na MMA-VIP3 kartici. Organiziranje ovakvih borbi muškaraca protiv žena izazvalo je pomutnju u MMA zajednici, a mnogi su osudili odluku da se muškarci i žene međusobno bore...

Ula Siekacz objasnila svoju odluku

Ula Siekacz prekinula je šutnju kako bi rekla što o svemu misli, što se dogodilo na tom eventu u Poljskoj. Njezina borba označena je uistinu skandaloznom i prekinuta u drugoj rundi jer je sudac intervenirao i prekinuo agoniju Ule. No, pretučena žena je rekla da je svjesno znala što radi kada je prihvatila borbu i kako je sretna što ju je odradila...

"Bok dečki, vratila sam se živa i idemo dalje", napisala je na Instagramu.

"Neću više dobiti šamar od nekog tipa. Svjesno sam se upustila u ovu borbu. To jest znala sam što radim. Čekam neke zanimljive ponude sad i nastavljat ću ih gledati. Ono što nas ne ubije čini nas jačima", rekla je Ula Siekacz, prenosi britanski Mirror.

Prošle godine dogodilo se nešto još kontroverznije i skandaloznije

Ali to se događalo i prije. River City Post se prisjetio skandalozne borbe prošle godine u Rusiji koja je trajala svega 90 sekundi, kad se profesionalna MMA borkinja koja se trenutno bori pod okriljem Bellatora Darina Madzyuk (4-2) sa 63.04 kg, borila protiv ogromnog YouTubera Grigoryja Chistyakova, koji je imao 239.95 kg.

Dobro, recimo samo da nije baš dobro završilo za momka. Iako je u početku pokušavala podnijeti nasrtaje svog daleko manjeg protivnika, njegova velika veličina i prednost u dosegu nisu ga doveli daleko.

Madzyuk, koja se natječe u bantam kategoriji, brzo je preuzela kontrolu nad borbom svojim superiornim udarcem i poznavanjem slobodne borbe. U jednom trenutku, Čistjakov je izgledao kao da je preuzeo prednost nakon što je svojom tjelesnom težinom prikovao Madzjuku uz ogradu.

Uništila ga je u kavezu

No nakon što ih je sudac konačno razdvojio, nije prošlo dugo prije nego što se vještinom profesionalnog majstora mješovitih borilačkih vještina izvukla iz nevolje i počela mu zadavati razorne udarce u glavu. Čisto da završi tu mučnu priču do koje nije ni trebalo doći. Pa, koliko se god radilo o revijalnoj borbi. Jer, gledati kako profesionalna borkinja napucava lika od 240 kg koji blago rečeno pojma nema ali ima problema s težinom, graniči s cirkuskim predstavama. A MMA je ipak ozbiljan i opasan sport s posljedicama po ljudsko zdravlje. Samo pogledajte ovaj prizor nakon borbe i recite da li je to normalno...

Snimke ovog čudnog meča tada su gotovo preplavile društvene mreže i ljudi nisu baš znali što da misle o spektaklu. Neki su hvalili i podržali ovaj dvojac, dok su drugi – uključujući UFC-ovog suca Marca Goddarda – osudili ovu borbu:

"To je ono s čime se mi bavimo 2020.", izjavio je Goddard i dodao:

“A to je ono protiv čega se borimo jer se paralele i negativne konotacije neprestano povlače. Za autsajdere i klevetnike, ovo je MMA?! Sramotno. Odvratno. Dno dna."

U svakom slučaju, velika razlika u veličini i kilogramima, te svemirska razlika u znanju slobodne borbe stvorili su spektakl koji je izazvao kontroverze.

Fox Sports je tada pisao kako je ova borba jedna od najbizarnijih trenutaka godine, jer je profi borkinja ušla u kavez s bloggerom koji ima 120,000 pratitelja na svom You Tube kanalu.