Prvak teške kategorije boksa prema WBA, WBO, IBF i IBO verzijama, Oleksandr Usyk, prije mjesec dana je zamrznuo boksačku karijeru, prekinuo pregovore oko revanša s Anthonyjem Joshuom i vratio se u Ukrajinu kako bi branio zemlju od ruskih agresora.

Usyk gotovo mjesec dana nije govorio niti davao naznake da će se vratiti boksu tako skoro, a onda je samo najednom stigla vijest koja je iznenadila sve. Usyk je prije nekoliko dana napustio Ukrajinu i trenutno se nalazi u Češkoj gdje će se pripremati za svoj sljedeći meč s Joshuom.

Inače, Ukrajinu ne smiju napuštati muškarci u dobi od 18 do 60 godina, ali Usyk je dobio dozvolu ministarstva sporta, a zahvaća ga i još zakon da svaki roditelj koji ima troje ili više maloljetne djece smije napustiti zemlju, a prvak ih ima troje.

Zašto je otišao iz Rusije

Uskyu navodno nije padalo napamet napustiti domovinu, ali su ga prijatelji nagovorili da prihvati taj meč i da iskoristi priliku kako bi svijetu prezentirao kakvo je stanje u Ukrajini iz prve ruke. Meč s Joshuom trebao bi se održati u lipnju, a Usyk objasnio zašto je otišao iz domovine u ovim najgorim trenucima.

"Prijatelji su mi rekli da ću za Ukrajinu učiniti više boksajući nego pucajući. Iako, moja je želja bila da ostanem i branim svoju domovinu. Neću se dugo zadržati u Češkoj, prijatelji su već stigli, a većinu priprema ću odraditi na lokaciji predviđenoj za održavanje ove borbe", rekao je Usik, prenosi Sportarena.

Kaže kako će sada sve manje pratiti vijesti i isključit će se s mreže kako bi se potpuno koncentrirao na trening i pripreme za meč.

"Nastojim trenirati i ne pratiti vijesti. Prijatelji su mi rekli da isključim telefon i koncentriram se na pripreme. Očekuju da za Ukrajinu priuštim jednu sjajnu izvedbu u ringu. Ne brinem toliko o pojasevima, samo brinem o tome kako pomoći Ukrajini", rekao je Ukrajinac.

'On je planetarno popularan'

Oglasio se i njegov promotor Oleksandr Krasjuk.

"On je planetarno poznata osoba. Njegova se publika mjeri u stotinama milijuna ljudi diljem svijeta. On ima jedinstvenu priliku i globalnu platformu da pozove cijeli svijet da se ujedini oko Ukrajine kako bi zaustavili rat i obnovili mir u našem domu. Malo ljudi ima sposobnost prenijeti takvu poruku, a Oleksandr to radi kroz sport. Donio je tešku, ali ispravnu odluku. Njegovi ciljevi nisu samo u ringu, veći i daleko izvan njega. Moral je visok, a visoka je i motivacija. Pobijedit ćemo uz Božju pomoć", rekao je Oleksandr Krasjuk