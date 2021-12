Boksač većinu svog života provodi u boksačkoj dvorani, mukotrpno trenirajući, probijajući vlastite granice, gurajući se do iznemoglosti. Amateri stječu sve više iskustva nakon nebrojenih vježbi i sparinga u ringu, da ne govorimo o amaterskim mečevima koji su najbitniji, a nakon toga su spremni za svoj profesionalni debi. Uobičajeno je da mladi profesionalci imaju manje kvalitetne boksače ispred sebe, ne sad najjačeg odmah, što im također pomaže da izgrade svoje skorove ili "rekorde", kako se to u SAD-u govori. No, jedan je profesionalni meč ostavio u nevjerici sve boksačke sladokusce, kao i javnost.

Imao 20 godina kad je debitirao

Naime, profesionalni boksački meč između Emanuela Williamsa i Johna Rincona. Emanuel Williams imao je 20 godina kada je debitirao u profesionalnim boksačkim vodama. Borio se za Louisianu. Njegov profesionalni boksački rekord je prije ovog meča bio 0 pobjeda, jedan poraz i nula remija. John Rincon je u vrijeme svog profesionalnog debija, pak, imao 19 godina...

Nije imao boksačke vještine

Borio se za Teksas. Njegov profesionalni boksački skor je bio u tom trenutku 3 pobjede, nula poraza i 0 remija. Inače, bio je ovo profi boksački turnir mladih i talentiranih boksača, koji su sudjelovali u undercardu WBO juniora lake kategorije Mauricea Hookera protiv Alexa Sauceda u Oklahoma Cityju 2018. Očekivanja od ovih boraca bila su velika. No, njihova borba trajala je samo 84 sekunde. Williams je završio nokautiran samo u 84 sekunde u prvoj rundi četvrtog kola lake kategorije. Williams nije imao boksačke vještine i činilo se kao da je početnik u boksu. Lako su ga zapalili Rinconovi udarci, gard je držao smiješno, rad nogu nema, šlampavo je sve to izgledalo. No, treba mu zapljeskati zbog hrabrosti. Na kraju je Emanuel Williams završio na tlu, nakon jednog udarca direktom u trbuh.

Farsa u Oklahomi

Borba je bila prava farsa, neprofesionalni potez organizatora, jer se Williams nije mogao štititi u ringu, bio je izložen udarcima. Razlika u vještinama bila je toliko velika između boksača da je Rincon bio cijenjen zbog čudesnog početka svoje profesionalne boksačke karijere, dok je William bio osramoćen zbog ovog svog nastupa. Nije mogao čak ni stati sa sucem za službenu objavu rezultata. Iako borba nije bila emitirana na nacionalnoj televiziji nego na ESPN+, tučnjava je ipak postala viralna na internetu. Ljudi su ga uništili i prozvali "najgorim boksačem u povijesti profesionalnog boksa".

Worldboxingnews.com krajem studenog 2018. pisao je kako je Williams mogao biti ozbiljno ozlijeđen...

"Milosrdno je Rincon plasirao udarac u tijelo nakon što je vidio opseg Williamsovih vještina, Rincon je prekinuo borbu po svojoj volji, nije htio biti brutalan, nego je to nježno završio. Williams je od tada proglašen 'Bambi na ledu' i 'najgorim boksačem na svijetu' zbog svog sudjelovanja u 'natjecanju' koje se dogodilo na kartici Top Rank s naslovom svjetskog prvaka", stoji u pisanju spomenutog medija. Mnogi su se pitali kako je netko ovako nešto mogao dopustiti, tko ga je poslao u ring... U cjelini, borba je bila šokantna.