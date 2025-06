Još nas jedan dan dijeli od sudara titana na KSW 107 na platformi VOYO

KSW turnir nastavlja se u subotu, 14. lipnja u Ergo Areni, koja će sigurno biti ispunjena po posljednjeg mjesta, ali i na platformi VOYO, na kojoj poklonici MMA-a znaju da uvijek mogu pratiti KSW uživo!

Spektakularni KSW 107 u subotu od 20.00 na platformi VOYO

KSW 107 održat će se Gdańsku-Sopotu u Poljskoj, a gledatelji će, uz ostale mečeve i borce, u kavezu moći gledati prvaka bantam kategorije Sebastiana Przybysza (13-4-1, 5 KO, 4 sub), koji će braniti pojas. Predstavit će se Kacper Formel (18-5, 7 KO, 3 sub), koji stiže iz pero kategorije u laku kategoriju, a tu će biti i spektakularni borac Damian Piwowarczyk (9-4, 5 KO, 3 sub), bivši konkurent za pojas u poluteškoj kategoriji.

No prije svega, glavni događaj bit će dugo očekivani okršaj u KSW teškaškoj kategoriji između engleskog diva i aktualnog teškaškog prvaka Phila De Friesa (26-6, 1NC, 7 KO, 14 sub) i neporaženog MMA kandidata za naslov, Arkadiusza Wrzoseka (6-0, 4 KO, 1 sub).

Phil De Fries trinaesti put brani pojas kraljevske kategorije, zbog čega je najdugovječniji prvak u povijesti KSW-a. Na teškaškom postolju je od 2018. s četrnaest pobjeda u nizu! Posljednju borbu završio je s trijumfom protiv Darka Stošića. S druge strane, Arkadiusz Wrzosek iz kickboxinga je u MMA stigao 2022. te je do sada pobijedio u šest borbi.

Sebastian Przybysz (13-4-1, 5 KO, 4 sub), prvak bantam kategorije, branit će svoj pojas protiv sunarodnjaka Oleksiija Polishchuka (13-5, 3 KO, 7 sub.), trećeg na ljestvici bantam težinske kategorije.

Na KSW 107 predstavit će se poluteškaši - Damian Piwowarczyk (9-4, 5 KO, 3 sub.) i neporaženi borac iz Belgije, veliki talent Cedric Lushima (6-0, 2 KO, 3 sub).

Uzbudljiva borba u kavezu gledatelje čeka između Romana Szymańskog (17-9, 4 KO, 4 sub) i Kacpera Formela (18-5, 7 KO, 3 sub), koji će se okušati u višoj kategoriji.

Gledatelje u Areni, kao i one na platformi VOYO, čeka i okršaj poluteškaša Wiktora Zalewskog (7-1, 6 KO) i Mateusza Pawlika (5-2, 1 KO, 1 Sub.), domaćeg borca, koji debitira u okruglom kavezu.

U perolakoj kategoriji Damian Stasiak (14-10, 1 KO, 11 sub), bivši kandidat za pojas bantam kategorije, borit će se s Michałom Dominom (7-3, 3 KO, 2 sub), koji je zabilježio tri pobjede zaredom. Za Damiana Stasiaka borba na XTB KSW 107 bit će oproštajna, posljednja u karijeri.

Također, dva vrhunska borca bantam kategorije vraćaju se u KSW kavez. To su Zuriko Jojua (10-2, 1 KO, 4 sub), bivši konkurent za pojas, trenutno broj dva u ovoj težinskoj kategoriji, koji će se naći licem u lice s Islamom Djabrailovim (11-5, 2 KO, 4 sub).

Arena u Gdańsku-Sopotu ugostit će i Kamila Szkaradeka (5-1, 1 KO, 1 sub), u borbi u bantam kategoriji, a protivnik će mu biti iskusni Švicarac Kenji Bortoluzzi (11-6, 2 KO, 5 sub), koji ponosno nosi dva europska pojasa; onaj prvaka u austrijskoj organizaciji WSFC i iz Swiss Swiss MMA Championshipa.

U lakoj kategoriji Francuz El Hadji Ndiaye (6-3, 1 KO) ponovno će se naći u okruglom kavezu, ovog puta protiv Wojciecha Kawua (8-3, 6 KO).

POGLEDAJTE VIDEO: Moderni gladijatori žele se obračunati na KSW 107 eventu