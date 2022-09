Termin je bio malo neobičan, ali zato je meč bio brutalan. U noći s nedjelje na ponedjeljak bivši teškaški prvak u boksu Andy Ruiz (35-2-0) svladao je Luisa Ortiza (33-3-0) odlukom sudaca u Crypto.com Areni u Los Angelesu.

Iako je meč završio bodovanjem, to ne znači da je on bio neatraktivan i loš, naprotiv, gledali smo baš žestoku borbu u kojoj su oba boksača dala svoj maksimum, no, Andy "The Destroyer" bio je efikasniji protiv "King Konga".

Ruiz je 2019. godine poražen od Anthonyja Joshue i vratio mu je sve pojaseve koje je uzeo, a od tada je odradio meč Chrisom Arreolom i njega je svladao. Ortiz, koji je dva puta boksao za naslov prvaka protiv Deontaya Wildera i dva puta gubio, u ovaj meč je ušao s nizom od dvije pobjede, ali sada će se načekati na novu šansu.

Meč je sam po sebi bio veoma napet i oba su boksača napravila veliku štetu jedan drugome, ali Ruiz je tri puta uspio rušiti "King Konga" i na temelju toga je pobijedio u meču.

Ruiz bi nakon ove pobjede mogao boksati baš protiv Ortizova krvnika Wildera, ali nakon što bivši prvak odradi meč s Robertom Heleniusom.