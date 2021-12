Poznati influencer, vječni provokator i odnedavno borac Jake Paul imao je još jedan svoj show. Naime, u podcastu svog brata Logana Paula rekao je da on zarađuje više od svih UFC boraca zajedno.

"Ja zarađujem više nego svi UFC borci zajedno, uključujući i Conora. Oni svi rade za jebenog Danu, ja zarađujem više od svih vas jebača! Imam svoj sadržaj, imam svoju platformu, svemu sam ja vlasnik!“, vikao je Paul u podcastu svog brata Logana.

'Imam ponudu za Masvidala'

Prozvao je zatim i Jorgea Masvidala.

"Imam ponudu za tebe. Pet milijuna dolara garantirano! Plus postotak od prodaje prijenosa. To je najviše što ćeš ikad zaraditi“, galamio je, između ostaloga, Jake Paul u spomenutom podcastu.

Poznato je da UFC-ovi borci zarađuju malo u odnosu na boksače, no Paulovi mečevi bili su unosni u posljednje vrijeme. Neki tvrde da su bili namješteni, no nije to toliko ni bitno jer je sve to samo jedan spektakl, daleko od profesionalnog sporta.