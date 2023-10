Britanac Tyson Fury (35) i Ukrajinac Oleksandr Usik (36) napokon su postigli dogovor i borit će se za naslov apsolutnog svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji u Saudijskoj Arabiji koncem prosinca ili u siječnju, objavljeno je prošloga petka.

"Borba stoljeća" je napokon dogovorena, Fury i Usik bi se koncem godine ili početkom iduće u Saudijskoj Arabiji trebali boriti za ujedinjenje titula u teškoj kategoriji, prenijeli su britanski mediji.

Da nije postignut njihov dogovor, priliku protiv Usika najvjerojatnije bi dobio hrvatski boksač Filip Hrgović koji je prvi izazivač po IBF-u.

Zar želite da Hrgović mora čekati godinu i pol?

Našem najboljem bosaču tako je propao meč života, a na njega bi, kako se čini, mogao još jako dugo čekati jer su, naime, Fury i Usyk dogovorili i revanš. Sve je komentirao jedan od Hrogivćevih promotora Nisse Sauerland:

"Imamo određenu poziciju, ali ne mogu previše pričati o tome. Konzultiramo se oko pravnog procesa (tužbe), jer čekamo još od kolovoza prošle godine i borbe protiv Zhileija Zhanga. Manje-više smo prisiljeni na meč protiv McKeana kako bi Hrgović zadržao svoju poziciju i mjesto obveznog izazivača. Razumijem da svi žele gledati meč Furyja i Usyka, ali tko god kaže da ‘Hrgović ne zaslužuje napad na titulu‘, samo ću reći da je Hrgović u poziciji sljedećeg izazivača. Zar želite da on (Hrgović) mora čekati godinu i pol? On time gubi zaradu na vrhuncu svoje karijere, a to nije baš moralno", objasnio je Sauerland

Borba u između Furyja i Usyka u Saudijskoj Arabiji dat će novog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u svim jačim boksačkim federacijama. U teškoj kategoriji to je posljednji put uspjelo Britancu Lennoxu Lewisu prije više od 20 godina.

