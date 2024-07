Ivan Sičaja (5-1-0), popularni borac iz Rame koji živi, trenira i radi u Zagrebu, u subotu ulazi u kavez FNC promocije na FNC 18 u Banja Luci. Suparnik elitnom borcu iz poznatog ATT teama bit će borac iz Švicarske Teo Saldana Smith (3-0-0 općeniti skor). Priredbu najjače promocije u slobodnoj borbi u jugostičnoj Europi moći ćete gledati u izravnom prijenosu od 20.00 na Voyo platformi.

"Spreman sam i vjerujem u pobjedu, iako je Teo dobar i kvalitetan borac. Neporažen je. Nije zaje*ancija sigurno. Pogledao sam mu dvije borbe na You Tubeu. Radi i gore i dole. Baca mi na Todorovića iz Sarajeva, na tu foru. Bit će to peglanje i gore i dolje. Znate kako ja kažem, dok se prvo nanjušimo, pa ćemo se prilagođavati u meču. Nadam se da će biti kao i zadnji put u meču. Bit će opet mojih navijača, iako Rama i Banja Luka i nisu tako blizu. Doći će, uzeli su već ulaznice. Brata mi Tome ovog puta nema na eventu. Nisu mu uspjeli pronaći suparnka, otkazalo mu je valjda 20 ljudi", otkrio nam je Tirke.

Ivan je jučer završio s izbacivanjem vode iz tijela kako bi skinuo kile. Gubitak kilograma dolazi gubitkom vode, glikogena (zalihe ugljikohidrata u tijelu) i zafrknut je proces.

Stalno tada, uoči borbi, pije vodu kako bi postigao željenu kilažu za meč, a to zna biti naporno i nezgodno, ni malo zdravo. Opisao nam je kroz što je prošao uoči još jednog izazova u njegovoj karijeri, kroz što mora proći kako bi zadovoljio kriterije...

"Znači, režim je bio ovakav. Pijem tri dana po osam i pol litara vode. Ide mi na živce to više, lud sam već, naporno je i muka, ali kombiniram i prolazim to nekako. Malo vodu, malo sok bez šećera promiješam. Malo sam sebe varam, ali eto, to mi je neka shema. Teško je i odvratno nasilu stalno piti vodu i u tolikoj količini. Naporno je, ali sitsnem zube i odradim, bez prevelikog opiranja", priča za Net.hr Ivan Sičaja i nastavlja:

"Znači, čitav dan ti to uzme i to je posao. Doslovno samo piješ i ideš na WC, našetaš se ti fino od sobe, kreveta, kuhinje pa do WC-a jer ti se stalno pi*a. Ne možeš izaći ni ništa. Mislim, možeš se prošetati, negdje otići, ali potjerat ćete brzo na WC. Nezgodno. Ma, muka je to. Znate vi što je to kad ti se krene mokriti, a ti ne možeš nigdje obaviti nuždu u tom trenutku? Krene te boliti... Čitav sam da u takvim situacijama uglavnom kod kuće i pomalo, kako se kaže."

