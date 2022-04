Poznati bodybuilder koji nosi nadimak "Iranski Hulk", Sajad Gharibi, 30. travnja će se u ringu u O2 Areni u Londonu sučeliti s britanskim bodybuilderom Martynom Fordom.

Niti jedan, niti drugi do sad nisu stali u boksački ring, ali usprkos tome - izgledaju zastrašujuće.

Mediji kako bi podigli hype oko ove, uistinu neobične borbe dva fizički impozantna tipa s ograničenim boksačkim znanjem, prozvali su dvojac najstrašnijim ljudima na svijetu. Bit će ovo sudar pravih titana, boraca koji zajedno imaju 326 kg.

U prošlosti su Iranskog Hulka optuživali da je uzimao steroide, a ta se priča intenzivirala uoči njegovog okršaja s Floydom.

'Smršavio sam malo po malo'

On odbacuje te optužbe i sada je u razgovoru za iransku televiziju rekao da se voljan testirati kako bi dokazivao da nije uzimao nedozvoljene supstance.

"Spreman sam se podvrgnuti testiranju krvi kako bih dokazao da nikada nisam uzimao steroide", rekao je pa poslao poruku onima koji ga nazivaju "lažnjakom" zbog njegovih objava na društvenim mrežama:

"Gledajte, oni koji me prate na Instagramu poznaju me od davnih dana. Gledali su moje snimke uživo i one koje sam objavio i vidjeli su me kada sam tek došao na Instagram i bio puno teži. Tada sam imao 120 000 - 200 000 pratitelja. Ako moje pratitelje pitate kako sam smršavio, rekli bi da sam to učinio malo po malo. Nalazio sam se 2019. godine u ekstra teškoj kategoriji. Nakon što je 2020. počela pandemija i nakon zatvaranja teretana, polako sam gubio na težini, ali pitanje je zašto uspoređuju fotografije iz 2017. s onima koje su nedavno snimljene?", izjavio je Gharibi pa zaključio:

"Došao bi neki medij koji je puštao glasine i napravio takve usporedbe, dok sam ja objavio neke stare videe i videi se ne mogu fotošopirati. Tu su i neke moje snimke na YouTubeu, one su nepobitne! Nosim odjeću veličine XXXXXXXL."