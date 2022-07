Na Facebooku profilu Boxing Addicts pojavio se trenutak one epske makljaže izvan ringa u Njemačkoj, točnije nakon borbe Vitalija Klička i Derecka Chisore u Munchenu, a koja se sad opet dijeli internetom. Dogodilo se to, naime, u veljači 2012.

Okršaj koji se pamti

Dakle, tijekom press konferencije nakon borbe David Haye, koji je prisustvovao borbi kao komentator jedne britanske TV kuće, počeo je prozivati Vitalija Klička. Zahtijevao je borbu s njim u svojim prozivkama i nije htio ušutjeti. U tom trenutku, Chisora ​​je izazvao Hayea da se bori s njim. Haye je, potom, rekao da će ga nokautirati i da zašuti, da ga on ne zanima jer je izgubio tri borbe za redom, a Chisora ga je nazvao sramotom.

Chisora ​​je onda napustio stol za kojim je sijedio, došao do Hayea i rekao mu da mu to kaže u lice. Nakon toga, Haye ga je uličnim stilom, poput najvećeg štemera u svijetu boksa, prvo pogodio lijevim laktom u glavu, a potom i desnim brzim krošeom, potom i još jednom i srušio ga na tlo. No, kasnije je i sam priznao kako je u ruci imao staklenu bocu, kad ga je udario. No, tvrdi kako ga bocom nije zahvatio.

'Nisam imao izbora'

"Došao je do mene, unio mi se u lice, još je ranije rekao na nacionalnoj televiziji da će mi slomiti vilicu, te kako će me prebiti. Nisam, stoga, imao drugog izbora. Samo pogledajte snimke i vidjet ćete sve. Ne, nisam ga udario staklenom bocom, nego s rukom", kazao je Haye i prihvatio da je incident izgledao još gore jer je držao bocu kada je udario Chisoru...

"Mogu razumjeti kako to izgleda, ali bio sam tamo kao dio medija, ne kao boksač. Ni to nije bilo pivo - bila je boca limunade", rekao je Haye, prenosi njegove riječi Guardian, te dodao:

"Bila je staklena boca, ali ja ga nisam udario tom bocom, udario sam ga šakom. Da sam imao mobitel u ruci, bio bi to onda mobitel. Da sam imao hot dog u mojoj ruci, to bi bilo [to]. Da sam mogao premotati vrijeme, naravno ne bih išao tamo [na press konferenciju]. Ali ne možete vratiti vrijeme."

Kaos

Haye je, tako, moćno s tri udarca srušio Chisoru. Chisora ​​je potom nekako udario Hayea. Haye je, pak, udario Chisorinog trenera Don Charlesa. Netko je udario Hayeovog trenera, Adama Bootha, koji je zadobio posjektinu na čelu. Haye je zamahnuo stativom prema jednom od Chisorinih prijatelja. Ma, bio je to apsolutni kaos u kojem se u jednom trenutku nije znalo tko koga udara, a mediji su danima pričali o tome.

Nakon nekoliko minuta tučnjave, Haye je otišao, a Chisora ​​je rekla Boothu: “David će se boriti protiv mene ili ću ja pucati u njega. Upucat ću ga na ulici. Spalit ću ga.”

Za spomenuti kako su oboje nakon incidenta bili završili na razgovoru u munchenskoj policiji. Chisora se na kraju ispričao za reakciju, ali Haye to nije napravio, nego se pravdao kako je bio stjeran u kut. Njihov meč u ringu dogodio se iste godine samo u srpnju, a u njemu je tehničkim nokautom slavio Haye.