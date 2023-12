Filip Hrgović je za RTL Danas u intervjuu otkrio koja ga iduća borba čeka i gdje je budućnost boksa. S njim je razgovarao RTL-ov reporter Boris Jovičić.

Predivan kraj godine za vas. Međutim, ono što se čeka trebalo bi se dogoditi 2024. Sve ono što smo čuli nakon borbe u Rijadu vodi k tome - napad za titulu.

Da mislim da je došlo vrijeme, da su se poklopile zvijezde i da nas to čeka - da je to sljedeća borba za titulu. Ne ovisi puno o meni, Naravno. Ja sam tu B strana. Ako se radi o Anthony Joshui, njega se pita, on je zvijezda. Ali, po svemu sudeći imam osjećaj da je to sljedeće. Jedino, naravno, pitanje tajminga da li ćemo to uspjeti dogovoriti za ožujak ili će se to malo odužiti prema ljetu. Imamo sad sljedećih nekoliko tjedana za ispregovarati i za vidjeti.

Za koju bi to onda pojas bio, pretpostavljam IBF? Onda bi u tom slučaju pobjednik meča Fury - Usyk pojas morao ispustiti?

To bi bio meč za upražnjeni IBF-ov pojas, svi polazimo od te pretpostavke da će Fury-Usyk ići u revanš, ako idu u revanš, moraju uprazniti IBF-ov pojas. Zato što bih se ja zapravo trebao boriti s pobjednikom meča Fury-Usyk. Kažem, ako će on ići u revanš, taj pojas moraju upraznit. Dva najbolje rangirana najbolji u ovoj ljestvici će se boriti za taj pojas, a to smo ja i Anthony Joshua.

U profesionalnoj karijeri nekoliko puta ste već dijelili priredbe s Anthonyjem Joshuom. Kako vam se on činio u Rijadu, je li našao svoju staru formu, kako je Eddie Hearn odmah rekao nakon borbe njegove? Ili je ipak još tu puno upitnika iznad bivšeg šampiona?

Ja mislim da je on u Rijadu u boksu bio odličan, da je ovo jedna od najboljih izvedbi u karijeri. Stvarno je s lakoćom pobijedio Otta Wallina za kojeg sam mislio da ću mu pružiti puno više problema. Bio je dobar, bio je opasan, bio je brz, snažan, razoran i kao da mu je uboksaniji nego prethodnih godina. Kao da mu se sve posložilo. Prije smo ga gledali na početku karijere - bio je stvarno razoran. Falilo mu je boksačkih finesa, uboksanosti. Kasnije je počeo previše boksati, zaboravio na svoje bombe. Imam osjećaj da mu je sad cijelo jedno i drugo i boks i ta pozornost da mu se vratila i to samopouzdanje.

Mislim da je sad stvarno dobar. Ali ja se veselim tome da se borim s najboljim Anthony Joshuom. Ja sam uvijek govorio i vjerovao da mogu svakog pobijediti u svom najboljem izdanju. Tako i Joshua, koji je odličan boksač i naravno da me čeka ovaj težak meč. Ali kažem, uvjeren sam da ako odboksam dobro da ga mogu pobijediti.