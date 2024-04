Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović napokon je dočekao najveću borbu u karijeri. On će se 1. lipnja boriti u Rijadu protiv britanskog boksača Daniela Duboisa.

Tyson Fury i Oleksandr Usik za IBF-ovu titulu borit će se 18. svibnja, a očekuje se da će nakon toga oni dogovoriti revanš, pa će titula ostati upražnjena.

Za tu bi se titulu onda trebali boriti upravo Hrgović i Dubois, tvrdi novinar Dan Rafael.

Hrgoviću će Dubois biti najveća borba u karijeri. Britanski je boksač prošle godine izazvao Usika u meču za pojase prvaka po organizacijama WBA, IBF, WBO, IBO, ali je izgubio u devetoj rundi.

"Nisam mogao poželjeti bolju borbu. Posljednjih godina prozivam ovakve protivnike i napokon imam priliku. On je dobar boksač, ali njegov mi stil savršeno odgovara", rekao je Hrgović, a onda krenuo bacati provokacije:

"On ima osnovno stil, jako je spor i možeš unaprijed predvidjeti njegove udarce. Ima vrlo lak stil za pripremiti se. Nije netko iz kontra garda ili neki ludo brzi boksač. On je spomenuo sparing gdje je dobio batina. On je jebeno glup tip. Zašto je to spomenuo? On treba šutjeti o tome, a ja govoriti. A on je govorio o tom sparingu na kojem je bio uništen."

Hrgović je spreman, čekao je na ovakvu borbu dovoljno dugo i ne planira izgubiti.

"Poraz u ovom meču bi me uništio jer već godinama tražim ovakav meč. Napokon sam dobio priliku i izgubim li ovaj meč, umirovit ću se. Mislim da sam najbolji na svijetu, da mogu pobijediti bilo koga. Izgubim li od jebenog Duboisa očito nisam ni blizu toga i umirovit ću se ako se to dogodi", rekao je hrvatski boksač.