Nakon što je Oleksandr Usik pobijedio Daniela Duboisa prekidom u 9. rundi u Wroclawu i time obranio WBA, WBO i IBF pojaseve prvaka, hrvatski ljubitelji boksa sad postavljaju pitanje - je li sljedeći Usik meč onaj s Hrgovićem za naslov prvaka svijeta prema IBF verziji?

Jedini koji može taj meč prekinuti je Tyson Fury, koji je prema boksačkim promotorima ujediniti pojaseve u velikoj borbi s Usykom, ali on to negira zasad, i najavljuje meč protiv Ngannoua:

"Ne zanima me više zato što je veliki seronja. Ionako ga je pobijedio Daniel Dubois. Sada je postao irelevantan. Sto posto sam siguran da ga je nokautirao s tim udarcem u tijelo. Odustao je u tom trenutku. On je velteraš, Shawn Porter, ali pobijedio ga je u velteru, do 75 kilograma. Više me ne zanima. Prva postaja je Francis Ngannou, druga postaja je banka'', rekao je Fury za iFL TV.

'Itekako sam spreman'

Naš je Filip Hrgović potencijalnu situaciju komentirao za Boxing Social:

''Znam da sam sljedeći na redu za svjetsku titulu, o tome razmišljam svaki dan. Fury se bori protiv Ngannoua, tako da bi Usik trebao slijediti upute IBF-a što znači da sam ja prvi izazivač. Zaslužio sam tu priliku odavno, itekako sam spreman. Čekao sam godinu i pol da se ugovori meč za obaveznog izazivača i sada opet čekam. Nema borbe za ujedinjene titula, tako da Usik treba slijediti pravila i boriti se protiv mene'', kaže i dodaje:

''Frustrirajuće je, prošle tri-četiri godine imam problema s pronalaskom protivnika, svatko normalan bi poludio. Teško je biti u formi bez borbi, teško je napredovati. Sada sam u dobroj poziciji, u najboljim sam godinama za teškaša, zdrav sam i spreman. Svi borci koji dolaze iz manjih zemalja imaju problem s pronalaskom mečeva, nema velikih TV prava i manja je praćenost. Ako si iz Engleske ili SAD-a, puno je lakše pronaći protivnike i dobiti priliku za titulu.''

