Na svom YouTube kanalu u emisiji TimboSugarShow, Sean O'Malley, trenutačno jedan od najpopularnijih UFC boraca i prvak u bantam kategoriji, razgovarao je o rastućem broju fanova koji dolazi s njegovom popularnošću. No, istaknuo je i problem s nekim od njih koji postaju opsesivni i predstavljaju slučajeve za policiju. Osim toga, O'Malley je raspravljao o izazovima s kojima se suočava zbog lopova.

"Ljudi uporno uspješno nalaze moju jebenu kuću, to je jebeno naporno. Nisam siguran, ali čini mi se da me neki lopovi žele opljačkati. Dođu do kuće i kažu si: "Ovaj je bogat, ima love, ima skupe stvari.' Ne znaju da sam spreman ubiti. Hodam po kući s napunjenom puškom. Hodam po kući s automatskom puškom", rekao je O'Malley i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najradije bih stavio na cestu znak koji govori da biste mogli biti upucani ako odete dalje od njega. Fanovi… oni me vole, ali to ne znači da mi mogu dolaziti u kuću. Ne dolazite pred moj dom. Moje osiguranje postavilo je kamere, svjetla na senzor pokreta, bilo je to jebeno skupo. Neku večer sam hodao posjedom s napunjenom puškom jer sam vidio nepoznat auto pred kućom. Kad je moja obitelj u kući, to nije šala, ne igrajte se."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa