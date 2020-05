Gaethje je ušao kao zamjena i iznenadio čitav borilački svijet svojim sjajnim nastupom protiv Fergusona te zaradio svoju šansu za napad na titulu prvaka

Iako je jedna od glavnih tema u UFC-u ovih dana nažalost bilo teško stanje oca Khabiba Nurmagomedova, s nestrpljenjem se očekivao datum borbe za naslov prvaka u lakoj kategoriji.

Gazda UFC-a Dana White rekao je kako se čuo s Dagestancem te da su se praktički dogovorili za okvirni datum borbe njega i Justina Gaethjea.

“Jučer sam pričao s Khabibom i nije mi ništa rekao. Čini se kako je to htio ostaviti za sebe. Čuli smo se ponovno nakon što sam saznao, teško mu je. No, on je jako ponosna osoba. Znamo koliko voli svog oca pa nam je jasno kako se osjeća”, rekao je White na konferenciji za medije nakon Fight Nighta u Jacksonvilleu te dodao:

“Kad smo jučer razgovarali htjeli smo mu poslati ugovor, no dogodilo se nekoliko stvari zbog kojih smo to otkazali. Razgovarali smo o borbi u rujnu. Khabib je rekao i da će tada biti spreman boriti se”, otkrio je White.

Iznenađujući izazivač

Gaethje je inače poremetio sve planove koje je imala UFC-ova organizacija. Khabib i Tony Ferguson trebali su ići u oktogon, ali su koronakriza te početak mjeseca Ramazana doveli do toga da Khabib nikako nije mogao nastupiti ovog proljeća.

