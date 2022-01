Francis Ngannou prošlog je vikenda obranio naslov prvaka teške kategorije u UFC-u nakon što je odlukom sudaca slavio protiv Ciryla Ganea.

Gane je prema kladionicama bio favorit u meču s kamerunskim borcem, ali je na kraju slavio Ngannou i to potpuno neočekivanim raspletom i pobjedom na bodove.

Bio je to meč pun tenzija; njegov bivši trener Fernand Lopez sada vodi Ganea, a problem je bio i odnos UFC-a i Ngannoua. Sve je počelo prošle godine kada je UFC organizirao borbu za privremenog prvaka teške kategorije, samo četiri mjeseca nakon meča Ngannoua i Miočića u kojem je Kamerunac stigao do pojasa teške kategorije.

Volio bi se okušati u boksu

Francis se nakon toga počeo više oglašavati po pitanju odnosa s promocijom: Počeo je zahtijevati više slobode, ali i puno unosniji ugovor. Pod 'više slobode' Ngannou je mislio na boks u kojem bi se volio okušati, što je istaknuo u više navrata. UFC u pravilu takve stvari ne dopušta, osim s jednom iznimkom, kada su Conoru McGreogru dopustili okršaj s Floydom Mayweatherom.

Ngannou je gostovao na MMA Hour podcastu na kojem je otvoreno pričao o svojim problemima s UFC-om:

"Možete biti slobodni i natjecati se u UFC-u. Ja upravo to želim, biti slobodan. Mi bi trebali biti neovisni izvođači, što nas tehnički čini slobodnim osobama. To je razlog zbog kojih su potrebne preinake u ugovorima, to je nešto za što se ja borim. Sve što je u ugovoru nas na neki način čini zatočenima. Nemamo nikakva prava, ugovor je jednostran, nemamo ni zdravstveno osiguranje, a izlažemo svoje tijelo i zdravlje kako bi ljudima priuštili zabavu", započeo je Ngannou.

'Riskiramo sve, a nemamo ništa'

"Mi sve riskiramo, nemamo osiguranje, nemamo ništa. Razumijem da kao neovisni izvođači nemamo takve garancije, ali onda me tako tretirajte. Neka u ugovoru bude jasnije jesam li zaposlenik ili neovisni izvođač. To najviše mrzim u cijeloj priči, prvi put kad kažete 'da' na njihove želje oni vas sruše. Drže sve karte u svojim rukama, a nešto u meni jednostavno ne prihvaća takav ishod."

Dana White, čelni čovjek UFC-a, nedavno je poručio kako je bio na razgovoru s Ngannouom te da su vodili kvalitetan razgovor. Kamerunac pak tvrdi da nije došlo do nikakvog dogovora i da nije produžio ugovor s najjačom MMA promocijom na svijetu.

"Nije to bila neka ponuda za mene. Nudili su mi više novaca, ali ništa od stvari koje sam tražio, baš ništa. Novac je primamljiv, ponuda je dobra, ali ovdje se ne radi isključivo o novcu. Novac ovdje ne može popraviti situaciju, ne vjerujem u to."

Spreman je otići

No, odnos UFC-a i Ngannou mogao bi samo postati još lošiji. Nakon navodnog razgovora njegova menadžera Marquela Martina sa zastupnikom Jakea Paula, UFC je zaprijetio tužbom Ngannouovom predstavniku. Čak je i primio prijeteće poruke u kojima je bilo i rasističkih ispada.

Istaknuo je kako je svjestan da je propustio puno novaca, ali je sretan s onime što je zaradio jer se bori za nešto do čega mu je stalo. Ipak, čini se kako je spreman napustiti UFC ako ne dođe do nekih većih promjena.

"Želi li UFC da budem ovdje? To njih treba pitati. Ako isprave neke stvari, može, želim se boriti za njih, ali sam spreman učiniti bilo što kako bi dobio što želim. Dogovarat ćemo se po mojim uvjetima, ja ću uvjetovati kako će sve završiti. Ako je ovo kraj, ja sam sretan. Ako uzmem u obzir otkuda sam došao, napravio sam puno toga. Ponosan sam na sebe i možda zvučim egoistično, ali ne želim da to promijeni mene i moje principe", zaključio je Ngannou.

