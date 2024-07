Novi spektakularni reality show Fight of Nations™ : Put do pobjede stiže na platformu Voyo, a prvu epizodu moći ćete pogledati 27. srpnja.

U sedam epizoda punih akcije moći ćete uživati u vrhunskim borbama, uzbudljivim izazovima te emotivnim trenucima mladih boraca s kojima se svakodnevno susreću u privatnome životu. Kao što je već najavljeno osam boraca podijeljena su u dva tima po četiri koje će trenirati dva velikana MMA iz Hrvatske i Srbije - Filip Nitro Pejić i Vaso Psiho Bakočević.

Nakon što su predstavljena prva dva borca, sljedeći na redu su Fran Luka Đurić iz Pejićevog tima i Boris Stanić kojega će trenirati Vaso.

Fran Luka Đurić najmlađi je borac u Pejićevom timu s 19 godina. Mladi Hrvat svaki put u ringu riskira život zbog problema s bubregom, no to ga ne sprječava od njegove strasti. Do sad se borio šest puta, od čega je četiri puta izašao kao pobjednik. Tri borbe su bile dio FNC eventa. Izgubio je od Leandra Gomesa, ali je pobjedio u zadnje dvije borbe Mateja Simića i Borisa Stanića.

Foto: RTL Fran Luka Đurić

Boris Stanić mladi je srpski borac koji se izučava i za trenera kickboxinga. Srpski borac smatra kardio svojom slabome točkom, no puno je opasniji u ringu nego što se čini na treningu. Dosada se triput borio i dok je prve dvije borbe otvorio pobjedama, u svojoj prvoj FNC borbi bolji je ipak od njega bio Đurić.

Foto: RTL Boris Stanić

Premda su ovi borci prilično mlado, svakako nisu zeleni i puno će ponuditi ovome borilačkom showu.

Fight of Nations™: Put do pobjede

U uzbudljivom putovanju u svijet MMA, dva tima po četiri mlada borca iz Hrvatske i Srbije žive zajedno pod istim krovom.

predvodit će ih i pripremati dva slavna MMA borca Filip Nitro Pejić i Vaso Psiho Bakočević. Pobjednički tim dobit će nagradu od 10.000 eura, a najbolji borac će zaraditi ugovor s FNC-om.

Svakodnevni život boraca pun je treninga, grupnih izazova, međusobnih sukoba, a u svakoj epizodi dogodi se po jedan žestoki meč između jednog hrvatskog i jednog srpskog borca.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.