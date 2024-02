Još nas nešto više od mjesec dana dijeli do prve priredbe Fight Nation Championshipa u 2024. godini koja prvi put stiže u Sloveniju, i to u dvoranu glavnog grada Ljubljane, Arenu Stožice. I to 30. ožujka.

Dvorana je velika, ali takav je i interes za spektakl koji donosi FNC, a sad su u prodaji ulaznice za 'FNC 15' priredbu, pišu službene stranice FNC-a. Svoj primjerak možete osigurati online putem Eventim sustava, a fizički ih možete kupiti na svim Petrol benzinskim postajama.

Za sve one koji neće moći biti u dvorani tu je direktan prijenos putem na Voyo.hr.

Priredbu će predvoditi domaći borac Miran 'Slo Rocky' Fabjan o kojem se najviše pričalo nakon što je 'osvojio' Sarajevo velikom pobjedom za kraj 2023. godine protiv Tomislava 'The Beasta' Spahovića (34, 8-7), a sad će probati osigurati title shot u meču protiv Marija Žgele (26, 7-2). Ali to neće biti sve jer nas očekuje i meč za titulu perolake kategorije u kojem će Jordan Barton (30, 8-3-1) pokušati ostaviti pojas u vlasništvu protiv mladog Itaya Tratnera (23, 8-5-1).

Stiže i regionalna legenda Bojan 'Želva' Kosednar (40, 12-15) kojeg čeka revanš protiv Aleksandra Jankovića (29, 15-12) nakon što mu je prošli put usred meča pukao palac. Bit će tu još domaćih boraca poput Anže Vujčića (30, 0-1) i Dine Suljkanovića (23, 2-1).

Trenutni main card:

Ibraim Mandev vs Anže Vujčić

Demahmet Sinani vs Dino Suljaković

Jovan Kandić vs Jan Berus

Marko VarĐan vs Ivica Trušček

Aleksandar Janković vs Bojan Kosednar

Itay Tratner vs Jordan Barton

Mario Žgela vs Miran Fabjan