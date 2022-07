Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgovićpriprema se u SAD-u za meč protiv Kineza Zhilei Zhanga, najvažniju borbu u svojoj karijeri. Hrgović i Zhang već su se trebali boriti, no meč je odgođen jer je Filipu preminuo otac i Zangh se borio protiv drugog borca, kojega je lakoćom svladao.

To će Hrgoviću bila najveća borba u karijeri jer bi pobjednik bio obavezan izazivač za IBF pojas i borio bi se protiv pobjednika meča između Anthonyja Joshue i Oleksandra Usika.

Filip je nedavno promijenio trenera, prekinuo je suradnju s Pedrom Diazom i za ovaj meč ga priprema trener Ronny Shields, čovjek koji je radio s nekim od najvećih boksača u povijest, poput Evandera Holyfielda i Mikea Tysona.

"Traži od mene lijevi direkt, koji nisam puno koristio prije, više fokusirao na druge udarce. U sparinzima traži da više mislim na obranu, čim primim udarac, odmah trening nije bio dobar", izjavio je Hrgović u razgovoru za RTL Sport.

Poznat je i točan termin borbe između Hrgovića i Zhanga - održat će se 20 kolovoza u Saudijskoj Arabiji i njihov okršaj će biti predborba za najveći meč godine, okršaj Anthonyja Joshue i prvaka teške kategorije Oleksandra Usyka.

"Jako naporno radim, ne samo ovaj kamp nego godinama, to je prilika koju sam čekao. Nema uzbuđenja i planova u onom što čeka, idem pokazati što znam. Dobro da je borba undercard na borbu Usyk-Joshua jer će to pratit cijeli svijet i to je prilika da pokažem u najboljem svijetlu. Stvarno velika priredba i to je cilj; da me se vidi u akciji", kaže Hrgović.

Ako pobijedi Kineza, Hrgović će imati priliku karijere - bit će obavezni izazivač i borit će se protiv pobjednika meča Joshua-Usyk.

"Ako pobijedim postajem obavezni izazivač pobjedniku tog meča Usyk-Joshua, postat obavezni za IBF titulu. Nadam se da dobiti svoju priliku za titulu uskoro", poručio je.