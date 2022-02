Problemi u boksačkom timu Filipa Hrgovića došli su do krajnjih granica! Naš ponajbolji hrvatski profi boksač i dalje nema suparnika u borbi za mjesto obaveznog izazivača organizacije IBF, te su se odlučili, očito, malo napraviti pritisak u javnosti.

Najboljih deset boraca prema IBF-ovoj ljestvici je već treći put odbilo borbu s neporaženim hrvatskim boksačem, iako bi pobjednik te borbe morao dobiti priliku boriti se protiv fantastičnog svjetskog prvaka, Ukrajinca Oleksandra Usyka.

Zhilei tražio dodatnih 24 sata za odgovor

Odlični Joseph Parker, ubojiti Francuz Tony Yoka, Andy Ruiz Jr., Murat Gasijev, čak i Kinez Zhang Zhilei, koji je inicijalno prihvatio meč "bez obzira na sve" pravi manje probleme premda za taj meč postoji i najveća nada. Hrgovićev promotor Kalle Sauerland odlučio je javno kazati neke stvari...

"Svi znaju što može Filip i to je jedini razlog zašto nas odbijaju, nema tu nikakvog novca ni ušta drugo. Nikad u sportu nisam vidio takav strah od nekoga. Ovo je nevjerojatno što se događa... Nije razlog novac znate, već strah. Trebamo hitnu promjenu pravila, mora se više poštovati ljestvica boksača, pa ćemu onda sve to, čemu bodovanja, uspjesi... Treći put su nas svi odbili... Nije se ni stiglo razgovarati o novcu jer su nas odmah odbili. Da su prihvatili, išlo bi se na licitaciju honorara, ali do toga nije došlo", kazao je Kalle Sauerland za Boxing Sicial i nastavio:

'Onaj tko odbije borbu mora biti kažnjen'

Onaj tko odbije borbu mora biti kažnjen! Izbacite ga s ljestvice barem godinu dana, riješen problem. Zašto na kraju krajeva, onda uopće i rang ljestvica?! Zhang, koji je tvrdio da želi borbu, zatražio je dodatnih dvadeset i četiri sata za odgovor kako bi mu se prevelo pismo na kineski. U pismu je jedna rečenica: 'Odgovorite nam molimo vas u sljedeća 72 sata, želite li se boriti protiv Filipa Hrgovića ili ne? Ništa još nije službeno, čekamo njegov odgovor".