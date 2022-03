EL ANIMAL NAJAVIO MEČ KARIJERE / Hrgović strahuje od najgoreg scenarija: 'Velika je šansa, ali nadam se da Kličkov naum neće ostvariti'

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem najveći je izazov u karijeri.Sedmog svibnja u Las Vegasu borit će se s Kinezom Zhangom Zhileijem. Pobjednik će biti IBF-ov obvezni izazivač za prvaka u teškoj kategoriji, pojas koji trenutačno drži Ukrajinac Oleksandr Usik. "Zhilei ima puno nokauta u prvim rundama, eksplozivan je i veliki udarač, ali mislim da će moja spremnost biti ključ. Mislim da ću ga završiti u kasnijim rundama jer će presuditi moja spremnost i brzina. Vjerujem da nećemo doći do kraja meča u rundama”, rekao je Hrgović. Osvrnuo se i na stav Vladimira Klička koji želi da se zabrani meč između Canela Alvareza i Rusa Dimitrija Bivola, što bi moglo ugroziti cijelu priredbu. “Nadam se da se to neće dogoditi, no velika je šansa da hoće jer svugdje u svijetu suspendiraju ruske sportaše, ali mislim da sam ovim čekanjem zaslužio mjesto na jednoj tako velikoj priredbi. Nadam se da ga neće suspendirati, Kličko je rekao, a i ja tako mislim, da sportaši nemaju veze s Putinovim napadom. Mislim da treba sportaše ostaviti da se bave svojim poslom u miru”, kazao je Hrgović.