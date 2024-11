Fedor želi revanš s Cro Copom: Mirko objavom zagolicao maštu o svom povratku

Jedan od najvećih MMA boraca svih vremena Fedor Emelianenko u svojem je primeu bio pravi izazov za mnoge borce. The Last Emperor, kako mu je nadimak glasio, u najboljim je danima bio apsolutni vladar. U deset borbi nije poražen, a na putu mu se našao i Mirko Filipović.

Borba između Fedora i Mirka koja se dogodila 2005., bila je jedna od najvećih MMA borbi ovog stoljeća, a Cro Cop je uoči te borbe imao niz od sedam pobjeda, uključujući i nokaut protiv Fedorovog brata Aleksandra.

Ruski borac karijeru je završio 2023., ali izgleda da se ponovno zaželio ringa.

"Vodim razgovore s raznim borcima. Andrei Arlovski se nudi na sve strane i stalno se priča o borbi s njim, a i Mirko mi djeluje spremno na borbu", rekao je pa se prisjetio dana u kojima su on i Mirko žarili i palili:

"Cro Cop je u tom trenutku bio jedan od najjačih udarača u Prideu. Sve je pobjeđivao nokautom. Zbog njega sam morao izučiti kikboks, tajlandski boks. Morao sam puno raditi na borbi u stoji, izučiti način vođenja borbe sa samim Mirkom.

Bilo je to za mene novo iskustvo. U našoj prvoj borbi sjećam se prvog udarca nogom, želio me pogoditi u tijelo, ali ja sam blokirao nogom. Njegova noga je udarila u moju i odjeknuo je prasak. Osjećao sam se kao da će mi iskre početi skakati iz glave. Očekivao sam da će moja ili njegova noga biti slomljena od takvih udaraca. To se dogodilo u djeliću sekunde. Kada sam stao na nogu, vidio sam da je sve normalno, kao i kod njega, i nastavili smo borbu u kojoj sam uspio biti bolji."

Mirko zagolicao maštu fanovima

Cro Cop se povukao iz borilačkog svijeta prije pet godina, a nakon toga je pretrpio i moždani udar. Odlučio je da se više neće vraćati u ring, no sada je zagolicao maštu svojim fanovima.

Na svojem je Facebook profilu objavio fotografiju teksta u kojem piše kako Fedor želi revanš.

