KSW I PLANTIĆ / Dvostruki borilački spektakl u subotu 6. travnja

U subotu 6. čeka vas dvostruki borilački spektakl. Hrvatski boksač Luka Plantić će tog dana u Njemačkoj napadati WBC International pojas supersrednje kategorije. Protivnik će mu biti Englez Jack Cullen. Prvotno je protivnik našem Thunderu trebao biti Talijan Ivan Zucco, no on se odlučio povući pa mu je oduzet pojas. Plantić je trenutno na omjeru 7-0, a čak šest borbi završio je nokautom. Iza Cullena je 28 borbi u kojima ima 22 pobjede, pet poraza i jedan neriješen. Iste večeri u kavez će hrvatski Argentinac Francisco Barrio Croata i to na priredbi KSW 93 u Parizu. Njemu će protivnik biti domaći borac Aymand Guih.