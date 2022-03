Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović ulazi ponovo u ring 7. svibnja i to protiv opasnog Kineza, Zhanga Zhileija (23-0-1). Ovo je Hrgoviću u 14 dosadašnjih mečeva, uvjerljivo najteži protivnik i prvi je koji je bolje rangiraniji od njega.

Hrga je do sada upisao pobjede nokautom u svim mečevima, ali za vjerovati je kako će Zhang biti nešto teži izazov. Kinez ima 38 godina i Hrgović je tu svakako u prednosti kada je u pitanju svježina i fizičko stanje.

Hrgin meč održat će se u Las Vegasu, a on je održao konferenciju za medije u Zagrebu povodom te borbe.

'Dolazi na naplatu moj životni stil'

''Moja izdržljivost je moja najveća prednost u meču. On zna boksati i tehnički je dobar, ali pada fizički u kasnijim rundama, meni je ta kondicija uvijek bila dobra strana. To će biti taktika da se u prvih nekoliko rundi ne završava meč i da ne ulazim u neku izmjenu'', započeo je Hrgović.

''Sada dolazi na naplatu taj moj životni stil, godinama treniram naporno, možda mi taj trening nije bio potreban za protivnike koje sam imao. Vjerojatno bi ih pobijedio da sam doma ležao i došao na borbu. Ja sam uvijek u dobrom stanju. U zadnjih 16 godina nisam imao duži odmor od tri-četiri tjedna. Ja se poslije meča nikada neću udebljati 10-15 kilograma, odmor mi je par tjedana dok ne dođem sebi. Mislim da mi je to jedna od najvećih prednosti, taj moj način života i to se vidi u ringu i vidjeti će se još više", rekao je Hrgović.

Raskinuo s trenerom

On smatra kako je u meču favorit, ali zna da na papiru nije.

''Ja sa sebe znam, sada ne znam za kladionice, ali ja sam za sebe favorit, ne bih trenirao 18 tjedana da mislim da nisam favorit. Na papiru nisam favorit, ima srebro s OI, bolje amaterske uspjehe, ali u svojoj glavi sam favorit. Rođen sam za velike stvari, čekam ovakav meč jako dugo. Imam dobrog psihologa već dugo vremena, zove se Isus iz Nazareta i dosta me priprema psihološki i duhovno. Tu nema pogreške'', kaže Filip.

Zatim je otkrio kako je raskinuo suradnju s Pedrom Diazom, proslavljenim trenerom.

''Nije bilo potegnutih pitanja o Pedru zadnjih mjeseci, ali ne radim više s Pedrom, od kraja prošle godine. Došlo je do nekog zasićenja u našem odnosu. Nismo se svađali, rastali smo se kao prijatelji. Mislim da mi u ovoj fazi karijere treba nešto drugačije. Jako sam puno napredovao s njim. Prije par godina sam došao kod njega i tek sam tada vidio što znači trenirati na najvećoj razini. On je vrhunski trener, digao me tehnički i fizički. Hvala mu za sve. Imali smo dobrih par godina i danas sam bolji borac'', otkriva Hrgović.