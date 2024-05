Na spektakularnom FNC 17 eventu u Beogradu 1. lipnja, kojeg ćete moći ekskluzivno gledati na Voyo platformi, u glavnoj borbi večeri,Darko Stošić 'Stole' ulazi u najpoznatiji MMA kavez u jugoističnoj Europi protiv 'Slo Rockyja' Mirana Fabjana.

Malo više od tjedan dana prije velike borbe 'Stole' je bio gost '3x5' podcasta i na početku razgovora najavio meč.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja radim svoje. On neka radi svoj. Vidjet ćemo, vidjet ćemo gdje ćemo se naći. Mislim da taj meč nema nikakvog apsolutno smisla s neke statističke strane. Opet, s druge strane, sa strane fanova vidim da su svi zainteresirani maksimalno za taj meč i na kraju krajeva, zato je i došlo do tog meča, a ja, kao što sam već rekao, nekako bi bilo zanimljivo da me netko prozove. Nitko to nikad nije napravio. Ja mislim da moraš ili biti lud ili glup. Nešto od toga jest sigurno, ali vidjet ćemo. Ako je miran, samouvjeren i misli da može pobijediti, idemo to odraditi to da vidimo koliko je stvarno dobar", rekao je na početku pa prokomentirao kako bi meč mogao izgledati:

"Pa ne znam, da ljudi znaju kako će izgledati ne bi ni dolazili gledati. Svakako je zanimljiva zanimljiva priča, zanimljiva najava i svakako će ljudi doći da to isprate jer će biti nešto drugačije od prethodnih evenata."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli razgovor s Darkom Stošićem pogledajte u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni FNC 17 u Beogradskoj areni 1. lipnja gledajte na Voyo.

Foto: Voyo