Nekadašnji hrvač, zatim MMA borac, a kasnije i član UFC-eve Kuće slavnih Stephan Bonnar iznenada je preminuo u 46. godini. UFC svijet i čitav MMA sport u šoku su...

Ikona UFC-a

Stephen Bonnar je jedan od sudionika prvog The Ultimate Fightera, a u legendarnom finalu izgubio je od Forresta Griffina, još jednog "hall of famera".

Kako javljaju američki mediji, Bonnaru je iznenada otkazalo srce na poslu. U izvještajima se navodi kako je riječ o srčanim komplikacijama.

Posljednji emotivni video Bonnara prije smrti

Na You Tube kanalu Access News osvanuo je posljednji emotivni video Stephena Bonnara prije smrti. Navodi se u opisu kako je znao da će umrijeti i to je objasnio kao poruka od Boga. Ležao je prije nekih mjesec dana krevetu nakon prijema u hitnoj i onda mu se nešto ukazalo... Objasnio je to kako je to znak s nebesa...

"Ne morate biti religiozni da to shvatite ali dobio sam poruku od Boga. Nisam lud ni ništa, nit me zanima. Misle da to ima veze s alkoholom, ali ja ne pijem već duže vrijeme. Jednog dana sam rekao reći ću istinu - oni mi odbijaju medicinsku uslugu jer sam liječeni alkoholičar", kazao je Stephen Bonnar.