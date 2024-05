Nakon što je na FNC 13 priredbi prošle godine u beogradskom Pioniru Francisco 'Croata' Barrio (34, 12-4) slavio protiv Vase Bakočevića (34, 43-24-1), argentinsko-hrvatskog borca izazvao je legendarni Dušan 'Cyborg 2' Džakić (37, 23-11), a tu ćemo borbu gledati na FNC 17 priredbi u Beogradskoj Areni u subotu, 1. lipnja!

Prvak FNC-ove kategorije do 70 kilograma pokušat će nastaviti pobjednički niz i doći do šeste pobjede zaredom u kavezu najjače MMA organizacije u jugoistočnoj Europi. Već je jednom utišao 8000 navijača u dvorani, a sad će 'protiv sebe' imati duplo veću brojku, ali kako kaže, to ga neće smetati.

U nizu od tri pobjede karijeru je, barem je tako mislio, završio Dušan Džakić, ali odlučio se za 'posljednji ples' pred domaćom publikom na najvećem MMA spektaklu kojeg je Balkan vidio. Za meč se priprema u Fight Companyju, a u beogradski klub želi donijeti prvu pobjedu protiv borca iz zagrebačkog American Top Teama.

Spektakularni FNC 17 održat će se u Beogradu 1. lipnja, a moći ćete ga pratiti ekskluzivno na Voyo platformi.

"Sad ćemo igrati moju igru", najavio je Darko 'The Hammer' Stošić, a tu su i Nikola 'The Assassin' Joksović, Đani 'Ice Cold' Barbir, Vaso 'Psycho' Bakočević, Miran 'Slo Rocky' Fabjan, Marko 'Skull Crusher' Bojković, Marina 'Lady Killer' Spasić, Stefan 'Mr Murder' Negucić, Nemanja 'King Koba' Nikolić, Francisco 'Croata' Barrio, Dušan 'Cyborg' Džakić.

