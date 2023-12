PRATITE UŽIVO / Borilački spektakl u subotu 16. prosinca: FNC 14 ekskluzivno na platformi Voyo

Još samo malo ostalo je do spektakularne borilačke večeri koju ćete u subotu 16. prosinca ekskluzivno moći pratiti na Voyo platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva. FNC se vraća sarajevsku Zetru i to u svom 14. izdnju, a u glavnom meču večeri u kavez će domaća uzdanica Tomislav 'The Beast' Spahović (33, 8-6), protiv slovenskog borca Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana (38, 2-2).