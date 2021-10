U Beogradu se trenutno održava glamurozno Svjetsko boksačko prvenstvo za olimpijske boksače koje je počelo u nedjelju a danas u ring u Štark Areni ulaze Matteo Komadina, Gabrijel Veočić i Luka Plantić. No, sam turnir, najjači i najbogatiji ikad po pitanju novčanih nagrada (pobjednik u svim kategorijama dobiva 100 000 eura, srebrni 50 000 i brončani 25), ostao je u sjeni skandala, odnosno političkih zakulisnih igara koje veze nemaju sa sportom, a već sad su ostavili mrlju. Naime, reprezentaciji Kosova, zabranjen je ulazak u Srbiju. I to ne jednom, nego čak tri puta.

Tri puta pokušali prijeći granicu

Prvi put, jer su imali obilježja Kosova, države koju Srbija ne priznaje ali ubrzo je uslijedio novi pokušaj kada su skinuli službene trenirke. Međutim, ni to nije pomoglo. Ni pritisak Svjetske boksačke organizacije (AIBA) nije urodio plodom, jer ni u trećem pokušaju prelaska graničnog prijelaza boksači Kosova nisu prošli.

Nakon toga, Kosovarima nije ništa drugo preostalo nego slučaj prijaviti Međunarodnom olimpijskom odboru pa tako i Međunarodnom boksačkom savezu (AIBA), čiji je glavni tajnik Istvan Kovacs kazao da je takvo ponašanje zemlje organizatora “neprihvatljivo”. No, rekla kazala. Srpski mediji, stoga, oduševljeno pišu o tome kako je iz Beograda otišla spektakularna slika i kako se čitav svijet poklonio njihovom boksu.

Politika jača od sporta

Iz Olimpijskog odbora Kosova kao i Boksačkog saveza Kosova poslali su prosvjedna priopćenja, ali što to vrijedi, jer politika je jača od sporta i ostalo je na tome. Iza svega očito stoje ruske simpatije prema Srbiji u političkom ali i boksačkom smislu. Predsjednik AIBA-e Umar Kremljov je Rus koji ne skriva svoje simpatije prema Srbiji i predsjedniku Alekandru Vučiću.

U svečanom mimohodu zemalja sudionica ovog velikog boksačkog događaja, pred oko 10 000 gledatelja u BG Areni, nije bilo zastave Kosova. Srbi su u tome došli na svoje...

Tajnik Boksačkog saveza Kosova Ljatif Demoli govorio je za kosovske medije i u njima nije krivio srpsku policiju nego politiku.

Demoli ispričao što se dogodilo

'Nakon što smo otišli na Merdare, ostali smo dva sata, prošli smo policijsku kontrolu i provjerili su nam prtljagu, opet su nas vidjeli u trenirkama (kosovskim), fotografirali su nam službenu odjeću i mislili smo da će nas pustiti… i poslije dva sata došao je načelnik kontrole i policije i rekao nam je da mu je žao: "vi ste sportaši, ali mi imamo nekog iznad nas i od Vlade nam je došlo da Kosovo još uvijek ne može putovati u Srbiju i sudjelovati na Svjetskom prvenstvu."

No, zato će biti Albanaca čijoj se zastavi zviždalo više nego hrvatskoj, kako to javljaju pojedini mediji. Albanci su bili prvotno kazali kako neće nastupiti na prvenstvu ako to ne dozvole Kosovu no na kraju su odlučili ipak nastupiti.

Kako su naveli bilo je pritisaka od strane Vlade Albanije i Svjetske boksačke federacije (AIBA) da se ipak natječu.

“Rečeno nam je da ćemo biti kažnjeni u slučaju da odustanemo, deset godina ne bi mogli sudjelovati u nikakvim aktivnostima AIBA-e“, rekao je za Radio Slobodna Europa (RSE) kapetan reprezentacije Boksačkog saveza Albanije Nelson (Hysa) Husa.

'Imamo stalni pritisak'

On je dodao da je, prilikom službenog otvaranja Svjetskog prvenstva u Beogradu, izlazak boksača iz Albanije bio propraćen zviždukom i dobacivanjem.

"Normalno ovdje (u Beogradu) smo bez želje, imamo stalni pritisak, kada sam izašao sa zastavom Albanije bilo je dobacivanja, zvižduka. Sinoć je srpska policija bila u hotelu zbog naše sigurnosti", rekao je Husa.

Inače, kao neovisnu državu državu Kosovo je priznalo 97 od 193 članice Ujedinjenih naroda, a među njima su i SAD, Francuska, V. Britanija, Japan i Australija.

Hrvatski boksači saznali imena suparnika

Za spomenuti i kako su jučer hrvatski boksači saznali imena suparnika na 21. Svjetskom prvenstvu u Beogradu. Hrvatski boksački savez izvijestio je u svom tekstu sljedeće:

U kategoriji do 57 kg Filip Kolak (prijavljena 44 boksača) slobodan je u 1. kolu, a u 1/16 finala u četvrtak, 28. listopada borit će se protiv boljeg iz meča između bugarskog Kubanca Javiera Diaza Ibaneza i predstavnika Fair Chance Teama (međunarodne selekcije izbjeglica) Malikzadaha Hasibullaha. Bugarski Kubanac Ibanez bio je i svjetski prvak u mlađim seniorima!

Do 60 kg Diego Mamić (čak 51 boksač!) u 1. kolu u srijedu, 27. listopada borit će se protiv Kolumbijca Duvana Morena Zulete. Prođe li Kolumbijca, Puljanina Mamića u 1/16 finala čeka Tajvanac Chia Ching Hung.

Do 63,5 kg Matteo Komadina (44 boksača) borit će se u 1. kolu u utorak, 26. listopada protiv Korejca Jongseunga Leeja. Pobjeda ga već u 1/16 finala vodi na jakog Ukrajinca Denysa Pesotskyja.

Do 67 kg Antonio Tkalčić (49 boksača) slobodan je u 1. kolu, a u 1/16 finala u četvrtak, 28. listopada čeka ga pobjednik meča između Brazilca Wandersona de Oliveire i Atichaija Phoemsapa (TBF). Brazilac De Oliveira je brazilski olimpijac i prvak Južne Amerike.

Do 71 kg Filip Kolar (47 boksača) slobodan je u 1. kolu, a u 1/16 finala u petak, 29. listopada boksat će protiv Norvežanina Dona Eminija. Pobjeda bi ga u osmini finala vodila u dio ždrijeba u kojem je favorit Kubanac Roniel Sotolongo Iglesias, bivši juniorski prvak svijeta!

Do 75 kg Gabrijel Veočić (46 boksača) u 1. kolu u utorak, 26. listopada borit će se protiv Meksikanca Hectora Martineza Aguirrea. Prođe li uvijek nezgodnog Meksikanca, Veočić bi u 1/16 finala boksao protiv dobro poznatog Lea Cvitanovića iz Bosne i Hercegovine.

Do 80 kg, u poluteškoj kategoriji naš veliki adut, olimpijac Luka Plantić (41 boksač u konkurenciji) borit će se u 1. kolu u utorak, 26. listopada protiv Slovenca Gregora Starašiniča. Prođe li Slovenca od kojeg je neosporno kvalitetniji, u 1/16 finala boksat će u subotu 30. listopada protiv Bjelorusa Alakseija Alfiorauja koji je 2019. godine bio četvrtfinalist Europskog prvenstva U-22.

Niti malo lagan posao za hrvatske boksače

Prođe li i Bjelorusa, Luka Plantić, koji je i nosio hrvatsku zastavu na otvaranju, bi se za prolazak u četvrtfinale zatim borio u osmini finala 1. studenoga protiv pobjednika meča između Irca i Tajvanca. Dakle, eventualni meč za medalju bio bi mu već četvrti meč po redu, morat će do toga svladati trojicu suparnika!

U međuteškoj kategoriji do 86 kg Damir Plantić (ukupno 32 boksača) starta u 1. kolu u srijedu, 27. listopada protiv Gruzijca Artyoma Yordanyana. Pobijedi li Gruzijca, u osmini finala u nedjelju, 31. listopada čeka ga pobjednik između Uzbekistanca Shokhjakhon Abdullaeva i Belgijca Schelstraetea.

U teškoj kategoriji do 92 kg Toni Filipi (38 boksača) slobodan je u 1.kolu, a onda ga već u 1/16 finala, u petak 29. listopada čeka ozbiljan izazov – pobjednik meča između Talijana Abbesa Aziza Mouhudiinea i Armenca Nareka Manasyana. Talijan mu je odlično poznat jer se Filipi s njima susretao i u finalu Prvenstva Europske Unije i Mediteranskih igara (izgubio na bodove), a Talijan je i europski prvak do 22 godine i s njim se Toni susretao i na reprezentativnim sparinzima u talijanskom Asizu. Armenac je pak bio sudionik i olimpijskih kvalifikacija. Kada bi Filipi prošao teško iskušenje u 1/16 finala, u osmini finala boksao bi protiv pobjednika između predstavnika Ekvadora i Kirgistana.

Milun ide na Acaru u četvrtak

U superteškoj kategoriji +92 kg, još jedan naš veliki adut Marko Milun (33 superteškaša u konkurenciji) slobodan je u 1. kolu, a u 1/16 finala borit će se u četvrtak 28. listopada protiv Turčina Berata Acara. Obojica su ove godine poraženi od istog suparnika u olimpijskim kvalifikacijama – Britanca Frazera Clarkea!

Pobijedi li Milun Turčina, u osmini finala u nedjelju, 31. listopada borit će se protiv pobjednika meča između Bugarina Belberova i Agnesa sa Sejšelskih otoka. Bugarin Petar Belberov bio je srebrni na Prvenstvu Europske unije 2018. godine, kada je također izgubio od Frazera Clarkea.

Nimalo lagan put ni za jednog našeg boksača, kao što se i očekivalo na rekordnom Svjetskom prvenstvu u Beogradu.

Hrvatska boksačka reprezentacija na SP-u u Beogradu

HBS na svojim web stranicama ističe kako će među svjetskom elitom, više od 620 najboljih svjetskih boksača iz 102 države, prema svim najavama na najspektakularnijem Svjetskom prvenstvu u povijesti (s rekordnim nagradnim fondom od 2,7 milijuna dolara) hrvatske boje braniti:

do 57 kg Filip Kolak (BK Coloseum Zagreb)

do 60 kg Diego Mamić (BK Pula)

do 63,5 kg Matteo Komadina (BK Rijeka)

do 67 kg Antonio Tkalčić (BK David Koprivnica)

do 71 kg Filip Kolar (BK Čakovec)

do 75 kg Gabrijel Veočić (BK Brod Sl. Brod)

do 80 kg Luka Plantić (BK Salona Solin)

do 86 kg Damir Plantić (BK Salona Solin)

do 92 kg Toni Filipi (BK Gladijator Zagreb)

+92 kg Marko Milun (BK Leonardo Zagreb)

Izbornik Kristijan Hodak

Treneri: Tomislav Bašić (BK Salona), Tomo Kadić (BK Gladijator), Leonardo Pijetraj (Leonardo) i Vanja Kostel (Čakovec).