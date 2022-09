U Splitu, u dvorani boksačkog kluba Torcida na Poljudu, od 17. do 23. listopada ove godine održat će se zajedničke pripreme seniorskih reprezentacija Hrvatske i Italije.

Roberto Cammarelle dolazi isto u Split

U subotu, 22. listopada, za završetak zajedničkih priprema bit će organiziran i međudržavni susret te dvije reprezentacije.

Talijanske boksače u Split dovodi direktor nacionalnih selekcija Roberto Cammarelle, proslavljeni talijanski olimpijac i jedan od najtrofejnijih europskih boksača.

Zajedničke pripreme i reprezentativni meč Hrvatska - Italija nastavak je dugogodišnje vrlo uspješne i plodne suradnje Hrvatskog boksačkog saveza i Talijanske boksačke federacije, a zahvaljujući kojoj su hrvatski boksači česti gosti u vrhunskom Nacionalnom boksačkom centru u Asizu.

Jaka talijanska reprezentacija

Talijani su bili gosti Splita i u ožujku 2021. godine kada je na Gripama organiziran sjajan međusobni susret reprezentacija i to u nepovoljnim uvjetima u vrijeme pandemije i mjera protiv COVID-19.

Talijanska reprezentacija dolazi u sastavu: do 60 kg Giuseppe Canonico i Danilo Mosconi, do 64 kg Paolo Di Lernia, do 67 kg Yoel Angeloni, do 71 kg Manuel Lombardi, do 75 kg Remo Salvati, do 80 kg Gerlando Tumminiello, do 86 kg Jesus Acosta, do 92 kg Mattia Facchini, 92+ kg Diego Lenzi;

Treneri i vodstvo su Carmine Cirillo, Michele Cirillo i Roberto Cammarelle.

Ali jaka je i Hrvatska

Hrvatsku će na pripremama i reprezentativnom meču zastupati: do 57 kg:

Bilostotskyi Rostyslav do 60 kg: Patrik Licul i Tadej Černoga, do 63.5kg: Filip Poturović i Ivan Božac, do 67 kg: Marin Jelačić, Dorjan Marko i Deni Alagić, do 71 kg: Krešimir Petar Knežević i Marijan Vujević, do 75 kg: Noa Ježek i Petar Pavčec, do 80 kg: Antonio Grabić i Dmitro Ribalko, do 86 kg: Marko Ramljak, Matej Uremović, Nikica Radonjić i Vito Košar, do 92 kg: Marko Čalić i Ivica Bertić, +92 kg: Marko Milun. Izbornik je Kristijan Hodak.