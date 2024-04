NAKLON DO PODA / Boksači i boksačice se vratili s medaljama iz Beograda: 'Pet strahovitih borbi i u svima sam pobijedio'

S tri medalje oko vrata, hrvatski boksači i boksačice vratili su se s Europskog prvenstva u Beogradu. Gabrijel Veočić osvojio je naslov europskog prvaka u kategoriji do 80 kilograma, što mu je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri. Splićanka Lucija Bilobrk osvojila je srebrnu medalju, dok je osječki div Luka Pratljačić u Hrvatsku donio broncu. "Imao sam pet strahovitih borbi i svih pet sam pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca i to mi je samo ulazna forma za Olimpijske igre koje me čekaju ove godine", rekao je Veočić, a više pogledajte u videu.