Bare Knuckle Fight Championship se vraća u Bugarsku i to s priredbom BKFC 58 koju će u petak 22. ožujka ugostiti Arena Sofija.

Borci iz 13 zemalja, uključujući ih koji su se borili u Gloryju, OneChampionshipu i KSW, ulaze u kavez gdje će snage odmjeriti golim šakama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U glavoj borbi večeri suprostavit će se dva dva istaknutija MMA borca Toni Markulev i Kaloyan Kolev.

U boksu bez rukavica debitira i popularni regionalni borac Vaso Bakočević Psihopata kojeg čeka Egipćanin Ramadan Nooman, koji je u svoj dobiti najbolji u čak dvije organizacije - kickboxingu i muaythaiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Promo Foto: Promo

Prvi put u bare knuckleu gledat ćemo borbu dviju prvakinja u kickboxinug i muaythaiju - Nijemicu Danielu Graf čeka sunarodnjakinja Nicole Schaefer.

"Budite dio povijesti u nastajanju", najavljuju organizatori ovaj event na kojem nas čeka čak 12 borbi, a koji možete gledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

Glavne borbe:

Toni Markulev vs Kaloyan Kolev

Ramadan Nooman vs Vaso Bakočević

Zohrab Azimov vs Veselin Ivanov

Yunus Emre Batan vs Jivko Stoimenov

Dominik Estorer vs Steve Pasche

Mehdi Barghi vs Nikolai Alexiev

Petr Beránek vs Stanoi Tabakov

Felipe Maia vs Angel Petkov

Tomas Vojtela vs Ilian Adrianov

Uvodne borbe:

Daniela Graf vs Nicole Schaefer

Ruslan Tokhtarov vs Ludwig Wolper

Athanasios Zampelos vs Emil Enchev