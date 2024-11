Bivši skijaš u MMA vodama! Tiriel Luka Abramović: 'Nema straha, cilj je UFC!'

Prva borba na spektakularnom eventu, ali za njega najvažnija! Tiriel Luka Abramović kreće u svoj pohod na profesionalne pobjede. Prva pa u Areni Zagreb.

"Nemam pritisak, možda malo, ali to je normalno. Smatram da je to sastavni dio svakog sportaša koji želi imati veliku karijeru. Bolje da se na to naviknem prije nego kasnije. Ako mislim nastupati u UFC-u, što mi je krajnji cilj, moram se na takav osjećaj naviknuti što prije", samo uvjereno govori Abramović.

"Osjećam se odlično. Uzbuđen sam i jedva čekam doći u Arenu. Želim što prije naplatiti sav rad i trud koji sam uložio u ovaj meč. Drago mi je da sam dobar s kilogramima, vrlo lako idu i bit ću u petak na kilaži", objasnio nam je tako svoje trenutačno stanje pred meč karijere, a nas je zanimalo kako je sve počelo.

"Komplicirano je to objasniti. Usred korone, tj. sredinom 2020. godine sam prekinuo svoju skijašku karijeru i krenuo trenirati kickbox onako rekreativno u Rijeci. Sve bolje sam se osjećao u tome i to je preraslo u profesionalni odnos pa sam krenuo s amaterskim borbama, a evo sada i s profesionalnim. Tu smo sada, gdje jesmo. Idemo u Arenu", najavio je. Ako već želi u MMA vode, mladi Tiriel zna da se mora susresti i s trash talkom.

"To nije baš moja stvar, dobar je za publicitet. Ja nisam lik kojem to stoji. Neću to nikada pokušavat gurat, ali nikad ne znaš. Ako te netko verbalno napadne, moraš odgovoriti", kaže borac zagrebačkog ATT-a i dodao.

"Nemam ništa protiv dečka s kojim se borim. Ne znam o njemu puno, ali želim da dođe zdrav i da napravimo spektakl u kavezu", rekao je bivši skijaš koji od najpoznatijih boraca najviše voli pratiti Alexa Pereiru i Jirija Prochazku, a iz nižih kategorija Chandlera, Poiriera, Gaethjea, Hollowaya…

"Nakon ovog eventa će još više eksplodirati MMA scena kod nas i na Balkanu, to je sve dobro za nas koji se borimo. Blaga prednost ide za Slo Rockyja zbog iskustva u kickboxu, snage koju ima gore jer sumnjam da će ova borba završiti u parteru. S druge strane, Joker uvijek može iznenaditi, može sijevnuti udarac nogom ili koljeno", dao je svoj stav i zaključio Tiriel Luka Abramović.

