BIVŠI HRVATSKI BOKSAČ POMALO ŠOKIRAO IZJAVOM O PRETUČENOM TRENERU: ‘Ne mora to biti tako loše…’

Dvoboj za titulu svjetske prvakinje u supervalter kategoriji između hrvatske boksačice Ivane Habazin i Amerikanke Claresse Shields, koji se u noći sa subotu na nedjelju trebao održati u američkom gradu Flintu otkazan je zbog napada na trenera Habazin.

Trener James Ali Bashir pretučen je nakon službenog vaganja u predvorju hotela, nakon čega je hitno preveze u bolnicu i operiran. Kako je objavila Ivana na društvenim mrežama, Bashir je dobro, usprkos teškoj ozljedi, no poručila je da zbog svega ne može stati u ring i u takvim potresnim okolnostima boriti se za titulu svjetske prvakinje u supervalter kategoriji, pa je otkazala meč.

Flint je rodni grad Shields, dvostruke olimpijske pobjednice, pa se nagađa da je trenera hrvatske boksačice pretukao netko od navijača Amerikanke.

Cijelu situaciju prokomentirao je i bivši boksač Stjepan Božić koji tvrdi da nikad nije vidio sličan incident.

“Moram priznati da ne pamtim ovakav incident. Pitao sam čak i Google, nazvao sam neke prijatelje iz svijeta boksa koji su malo stariji i rekli su mi da se ne sjećaju da se ovako nešto dogodilo. Naravno, bilo je tu prepirki i grubih riječi, ali ovakav incident nije viđen”, rekao je Božić koji je gostovao u emisiji RTL Danas.

Šokiran njenom izjavom

“Claressina izjava me šokirala, nisam to očekivao. U prvom trenu bilo joj je žao, dok je u drugom pozvala Ivanu da si nađe drugog trenera. morate shvatiti da su trener i borac jedno. Ivana i on proveli su zajedno zadnjih nekoliko mjeseci i nije u obzir dolazila nikakva zamjena”, objasnio je Božić.

Ivana Habazin javila se iz SAD-a, no psihički nije spremna za borbu. Rekla je da ne bi sad ušla u ring ni za kakve novce.

“U njoj su sad pomiješane emocije tuge, nemoći, bijesa… treba proći neko vrijeme da smiri strasti i donese pravu odluku”, rekao je Božić.

Tračak svjetla u mraku

A kakvu reakciju može napraviti organizacija WBC?

“WBC ne može tu puno napraviti. Eventualno kod idućeg meča može tražiti rigorozne mjere osiguranja. Vidjeli smo da su u ovom slučaju mjere osiguranja bile katastrofalne. Odradit će tu puno posla odvjetnici”, objasnio je Božić.

Božić je rekao i kako iz cijele situacije izvući bar nekakvu pozitivu.

“Ovo će vam sad zvučati šokantno, ali nije to tako ni loše za sve. Naravno, čovjek je teško ozljeđen i Ivana je pod stresom, ali oporavit će se, vjerUjte mi. Za mjesec, dva, tri dana. Sad je o ovome pisao cijeli svijet i svi mediji su se digli na noge i ovaj meč je dobio na težini i kad se on stvarno dogodi za dva do četiri mjeseca, vjerujte mi, s njihovom motivacijom mogu postići puno bolji učinak nego sad. Da se razumijemo, ovo je strašno što se dogodilo, ali nije svako zlo za zlo. mislim da će se iz ovog zla ispasti nešto dobro”, zaključio je Božić.