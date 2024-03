Bellator se vraća u Europu i to u SSE Arenu u Belfastu gdje nas u petak 22. ožujka od 18 sati čeka Bellator 302.

U glavnoj borbi večeri u kavez će u borbi za pojas u poluteškoj kategoriji Corey Anderson protiv domaćeg aduta Karla Moorea. Andersonu je to treći pokušaj da osvoji Bellatorov naslov, nakon dva neuspjela pokušaja protiv bivšeg prvaka Vadima Nemkova.

"Bez obzira što Karl napravi, 100 posto sam siguran da imam odgovor na to. Spreman sam"; rekao je Corey.

Borbu za pojas gledat ćemo u perolakog kategoriji gdje će se boriti Patricio Pitbull i Jeremy Kenady.

Prijenos eventa pratite u petak 22. ožujka od 18 sati na platformi Voyo.

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

Glavne borbe:

Corey Anderson vs Karl Moore

Patrício Pitbull vs Jeremy Kennedy

Fabian Edwards vs Aaron Jeffery

James Gallagher vs Leandro Higo

Tim Wilde vs Manouel Sousa

Preliminarne borbe:

Ciarán Clarke vs Darius Mafi

Oscar Ownsworth vs Alfie Davis

Luke Trainer vs Grant Neal

Nathan Kelly vs Vikas Singh Ruhil

Abraham Bably vs Isaiah Pinson

Nate Kelly vs Jordan Elliot