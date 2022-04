Zanimljiv UFC borac, 33-godišnji Belal Muhammad je morao čekati skoro pet i pol godina da se osveti, ali je pokazao dominantnu izvedbu u revanšu s Vicenteom Luqueom u borbi večeri UFC Vegas 51, koji je održan noćas po hrvatskom vremenu.

Briljantna strategija hrvanja

Bila je to briljantna strategija koju je Muhammad provodio rundu za rundom jer je koristio brz rad nogu, znatno poboljšane udarce i dobro tempirane, kako bi Luquea pogađao. Muhammad je izgledao bolje nego ikad dok je izbacio iz ritma jednog od najopasnijih finišera u sportu, nakon što je poražen od Luquea nokautom za samo 79 sekundi u njihovom prvom susretu u studenom 2016.

Ovoga puta Muhamed je bio taj koji je pobijedio. Suci su mu dali dali borbu 49-46, 49-46 i 48-47, odnosno bodovali u njegovu korist. Osveta se servira hladna, a Muhamed je ovog puta to jako dobro demonstrirao...

Preskočio prepreku

"Ono je samo bila nekakva manja grba na mome putu, manja prepreka", rekao je Muhamed nakon toga.

“Nokautirao me bio tada da. Što sad imaš za reći? Pobijedio sam. Znao sam da će mi to biti jedan od najtežih izazova.

“Znao sam da je Luque najbolji u udarcima i grapplingu, toj kombinaciji i on me nokautirao na taj način tada. Pokazalo se da mogu sve, nakon ovog, u borbi, to se vidjelo. Mogu se boriti s najboljima. Mogu se potući s najboljima. Mogu se nositi s najboljima", rekao je Muhammad.

Ova druga njihova borba bila je sjajno odrađena od strane Muhammada, koji jednostavno nije dopustio da mu suparnik diktira borbu, a onda je počeo miješati kako bi dodatno frustrirao veterana u poluteškoj kategoriji. Muhammad je slavio hrvanjem, to ga je izvuklo i to je odradio fantastično, piše MMAFighting.

Jednoglasna sudačka odluka

Jednoglasna odluka stavlja Muhammadov niz neporaženosti na osam uzastopnih, a on nije gubio vrijeme u pokušaju protiv drugog najbolje rangiranog velteraša protiv kojeg se pokušava boriti već nekoliko godina.

"Prestat ću zvati šampiona jer mi nitko ne želi dati tu šansu", rekao je Muhammad.

“Dopusti mi da Karen. Colby Covington je ovdje i nešto priča. Dođi se frajeru boriti protiv pravog borca, kukavice. Ja sam pravi, pobjeđujem u borbi. Nisam Jorge Masvidal nakon dva poraza. Nisam Tyron Woodley nakon pet poraza. Ja sam 'Bully B' od sedam pobjeda. Dođi se boriti s pravim izazovom, kukavice.”

Ostaje za vidjeti hoće li se Muhammadu ispuniti želja, ali na sva pitanja o njegovoj valjanosti u hijerarhiji velter kategorije jasno je odgovoreno pobjedom nad Luqueom na UFC Vegas 51.