Jedan od najboljih hrvatskih profi boksača Alen Babić (10-0, 10 nokuta) sutra se u Londonu, u 02 Areni, bori protiv poljskog kruser internacionalnog prvaka, kako su ga najavili iz Matchroom boxing promotiona, Adama Balskog (16-1-0, 9 nokuta). Ulog u ovom meču je upražnjena WBC-ova (Silver) titula u ''bridgerweight'' kategoriji. Stoga, stvar je jasna - Za Babića je ovo meč karijere do sad.

Velik i težak ispit za Babića

Bit će to velik i težak ispit za našeg Babića, kojem će meč protiv Poljaka biti ujedno i prvi u ovoj kalendarskoj godini. ''Savage'' se pošteno namučio protiv Davida Spilmonta, u 12. mjesecu protekle godine, kad je po prvi put u svojoj profi karijeri bio u nokdaunu, ali se izvukao i pobijedio prekidom, u svom stilu. Trebao je Rovinjanin pauzu nakon toga, a sada će i debitirati u ''bridger'' kategoriji (-103 kg).

Adam Balski nije nimalo bezopasan protivnik. 31-godišnjak iz Poljske, samo jednom je poražen u svojoj profesionalnoj karijeri, a bolji je bio puno iskusniji Mateusz Masternak (46-5-0). U tom meču održanom prije više od godinu dana, Masternak je pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom. Bila je to borba u kruseru u kojoj je Balski dobio propisne batine. U priloženom videu ispod možete vidjeti kako je Balski izgledao...

Dobio batine od Masternaka

Dakle, lijevo oko bilo mu je ozlijeđeno i to dobro. Imao je posjekotinu ispod oka i to jako duboku, naotečenu arkadu, poluzatvoreno oko... Ružno je to izgledalo u svakom slučaju. Toliko je posjekotina duboko bila da mu je netko iz tima za vrijeme davanja intervjua, odnosno izjava nakon meča, držao ručnik na licu. Da zaustavi krvarenje.

U priloženom videu ispod možete vidjeti rundu u kojoj je Masternak, kako stoji u opisu, demolirao Balskog.

Unatoč svemu tome, Alen The Savage Babić veliki je favorit u ovom meču, barem prema mišljenju kladionica. Web stranica ''Pro Boxing Odds'' nudi listu koeficijenata iz nekoliko poznatijih stranih kladionica, a Balskom daju jako male šanse u ovom meču za naslov.

Koeficijenti

Koeficijent na pobjedu ''Savage'' kreće se, tako, od 1.20 do 1.28, dok je koeficijent na pobjedu Balskog u rasponu od 3.60 pa sve do 4.60.

Za spomenuti i kako je Balski pobjede protiv nekih boksača koji su uoči tih mečeva imali jako dobre omjere pobjeda i poraza. Pokušavali su Valery Brudov (43-9-0), Lukasz Janik (28-3-0), Demetrius Banks (9-2-0), Denis Grachev (16-6-0) i mnogi drugi svladati Balskog, ali bez uspjeha, što itekako Babića poziva na oprez. BoxingNews.24, ipak, predviđa Babićevu pobjedu nokautom u 3. rundi.

Pa, neka bude kako su oni to napisali. Ne bi imali ništa protiv.