Ponajbolji hrvatski boksač, Alen Babić, upisao je devetu pobjedu iz devet mečeva u profesionalnoj karijeri. Savage je u O2 Areni slavio protiv Amerikanca Erica Moline tehničkim nokautom u drugoj rundi.

------------

UŽIVO TIJEK BORBE

DRUGA RUNDA: Opet isto. Babić je opet rušio Molinu i to dva puta u nekoliko sekundi, ovaj je jedva stajao na nogama, ali sudac je pustio da meč ide. Na kraju se Molina nakon serije udaraca bacio na Babića, pao i više se nije digao. Sudac je prekinuo meč. Gotovo je!

PRVA RUNDA: Babić je krenuo silovito i odmah je rušio Molinu u nokaun. Molina se od samog početka mučio, grlio je Babića kada je stigao, branio se povlačio na konope, a Babiću je prolazilo gotovo sve. No, Molina se pred kraj runde malo trgnuo i počeo uzvraćati Babiću desnim direktom.

-------------

22:15 - Traju posljednje pripreme za Babiev i Molinin meč. Uskoro ulaze u ring.

22:07 - Fisher je slavio nokautom i sada je na rasporedu Alen Babić.

21:55 - Još je jedna borba ostala do Babićeva meča. U ring ulaze Johnny Fisher i Alvaro Terrero.

21:50 - Završila je druga borba na eventu. Craig Richards svladao je Mareka Matyja prekidom u šestoj rundi.

21:20 - Gotova je prva borba večeri Jorge Casteneda slavio je protiv Youssefa Khoumarija odlukom sudaca nakon deset rundi.

-------------

Dan prije borbe na rasporedu je bilo vaganje, a Babić je čak 20 kila lakši od protivnika. Vaga je Molini pokazala 116.5 kg, a Babiću tek 97.3 kg. Babić je uoči meča održao i vrlo eksplozivan javni nastup. Prvo je žestoko najavio meč s Molinom...

"Živciraju me te priče 'izgubit ćeš'. Naravno da ću izgubiti, izgubio sam deset tisuća puta u životu. Kad sam imao 28 godina, nisam imao novaca za kruh, tako da se sigurno ne bojim toga da će mi netko uzeti tu nulu. Nokautiraj me, stari, nema problema. Sad me nokautiraj, ajde. Želim to. Je*eno me nokautiraj pa da spavam deset dana. Samo želim da me netko pobijedi, zar je to toliko teško? Samo me istuci. Ako netko to napravi, ja ću mu reći hvala", rekao je Babić.

Napao je i Hrgovića

A onda se okomio i na svog najvećeg rivala Filipa Hrgovića...

"Gospodine Hearn, rekao sam vam nekoliko puta, dovedite Matchroom u Hrvatsku. Dovedite tog kockastog idiota u ring, potrgat ću ga. Boks je život, nije samo tehnika. On je dobar tehničar, ali neću ja boksati s njim, ja ću ga prebiti. Deset puta je manji muškarac od mene, žešći sam nego što će on ikad biti. Ne mogu vam objasniti što ću mu sve napraviti. Znam da mi ne vjerujete, ali dajte mi šansu. To je meč koji svi u Hrvatskoj žele, dajte Poljud, Maksimir, Arenu… Uništit ću ga, neću boksati s njim, borit ću se s njim i uništit ću ga jer ja sam prije svega borac, a onda boksač", rekao je Babić.

Meč Babića i Moline možete pratiti uživo u tekstnom prijenosu na portalu Net.hr ili putem platforme DAZN jer niti jedna hrvatska televizija nije otkupila prava na prijenos meča. Borba bi trebala početi oko 22 i 30.