Britanski 33-godišnji boksač Tyson Fury obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zadržao WBC pojas nokautiravši 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Wildera u 11. rundi dugo očekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u noći sa subote na nedjelju.

Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve borbe protiv Wildera 2018. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom.

Meč je iz prvih redova pratila i supruga Tysona Furyja, Paris Fury, a ona je u razgovoru iFL TV otkrila kako joj je bilo gledati meč.

"Očito da je bilo teško po živce. Svakome tko je obožavatelj bilo je ovo teško, stoga zamislite kako se ja kao supruga osjećam. Bilo je zastrašujuće. Nije lijepo to gledati. Radi se o baš užasnoj situaciji i ne znam što misliti o tome", rekla je Paris Fury.

Napala Wildera

Zatim je otišla korak dalje i komentirala Wildera, koji se uoči ovog meča vrijeđao s Tysonom gore nego ikad. Fury je nakon završetka trilogije čak pokušao uspostaviti primirje i pružio je ruku Wilderu, ali Amerikanac ga je otpilio i nije uzvratio poštovanje. Paris je zbog toga bila dosta ljuta pa je napala Wildera.

"Izgledalo je kao da je pitanje trenutka kada će Wilder pasti. Tri runde djelovao je kao da treba biti nokautiran, no on je čvrst tip. Međutim, očito kako nije dovoljno čvrst. Možda će sada zašutjeti i i otići kući u svoj krevet. Tri puta je izgubio i ne želimo čuti njegovo ime više. Pustite ga da ode raditi nešto drugo u čemu je dobar jer u boksu očito nije dobar. On je završena priča za Tysona i samo želim da dođe kući. Samo dva tjedna u posljednjih šest mjeseci proveo je kod kuće", rekla je atraktivna Paris.