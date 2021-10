Ante Delija, ponajbolji hrvatski MMA borac, nastupa u noći sa srijede na četvrtak u finalu PFL-ovog turnira vrijednog milijun dolara. Protivnik će mu u finalu biti favorizirani Brazilac Bruno Cappelozza, koji ga je jednom već pobijedio tijekom ovog turnira nokautom nakon samo 46 sekundi.

Dan prije borbe borci su odradili vaganje. Obojica su nešto teži nego tijekom njihova prvog obračuna. Delija, koji je tada bio na 105,8 kg, sada ima malo više od 110, dok Cappelozza ima 107,2, dok je u prvu borbu ušao sa 106,1 kg.

(Video od 28:30)

"Svakako je veći pritisak uz ovu borbu znajući što ona donosi, ali meni svaka borba mora biti ista jer znam što je moj posao. Ja u svaku borbu moram ući sto posto, kao i svaku prije te svaku nakon nje. Idem pobijediti, neovisno kakva je borba. Ne razmišljam o tome. Definitivno sam naučio jako puno toga, moram promijeniti kompletni pristup borbi, ali na to sam spreman. Revanširat ću mu se za poraz. Mislim da sam se do sada borio protiv dobrih boraca, svakako boljih nego što su oni s kakvima se Bruno borio kroz karijeru i to me pripremilo za ovu borbu", rekao je Delija prije borbe.

Njihova borba sedma je na rasporedu, a možete je gledati na ArenaSport 2. Prijenos eventa počinje u 2 sata ujutru.