Ante Delija, ponajbolji hrvatski MMA borac, nastupa u noći sa srijede na četvrtak u finalu PFL-ovog turnira vrijednog milijun dolara.

Protivnik će mu u finalu biti favorizirani Brazilac Bruno Capelozza, koji ga je jednom već pobijedio tijekom ovog turnira.

"Svakako je veći pritisak uz ovu borbu znajući što ona donosi, ali meni svaka borba mora biti ista jer znam što je moj posao. Ja u svaku borbu moram ući sto posto, kao i svaku prije te svaku nakon nje. Idem pobijediti, neovisno kakva je borba. Ne razmišljam o tome", prenosi Antine riječi FightSite.

Puno mu znači Cro Copova potpora

"Definitivno sam naučio jako puno toga, moram promijeniti kompletni pristup borbi, ali na to sam spreman. Revanširat ću mu se za poraz. Mislim da sam se do sada borio protiv dobrih boraca, svakako boljih nego što su oni s kakvima se Bruno borio kroz karijeru i to me pripremilo za ovu borbu", rekao je Delija.

Naravno, morao je zahvaliti i Mirku Filipoviću Cro Copu, čovjeku koji mu je puno pomogao u karijeri.

"Puno znači kad čovjek koji je toliko prošao i toliko postigao vjeruje u tebe, netko tko ima toliko iskustva. To je svakako dodatna motivacija i velika stvar za mene, znam da ja mogu sve što on vjeruje da ću postići", zaključio je Delija.