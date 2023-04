Hrvatski boksač Alen Babić nije uspio osvojiti pojas WBC svjetskog prvaka u bridger kategoriji nakon što je u subotu u Rzeszowu prekidom u prvoj rundi izgubio od Poljaka Lukasza Rozanskog.

Bila je to kratka borba, 37-godišnji Poljak je do naslova svjetskog prvaka stigao nakon dvije minute i 10 sekundi borbe tehničkim nokautom. Poljak je krenuo silovito i već nakon nešto više od minute je prvi put oborio Babića. Nakon što je meč nastavljen, Rozanski je nastavio nizati udarce i sudac je nakon 2:10 minata prekinuo borbu.

Bila je to 15. borba poljskog boksača i 15 pobjeda pri čemu je osmi put slavio već u prvoj rundi. Babić je imao priliku postati tek treći hrvatski boksač sa svjetskom titulom. Do sada je to uspjelo tek legendarnom Mati Parlovu koji je 1978. godine osvojio pojas WBC svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji, a to je 2007. uspjelo i Stipi Drvišu u WBA verziji iste kategorije.

Nažalost, 32-godišnji Rovinjanin nije uspio. Bila je to njegova 12. borba u profesionalnoj karijeri i prvi poraz.

Dva dana nakon poraza Savage se oglasio na društvenim mrežama.

"Već sam se vratio. Što se mene tiče, novi kamp je započeo danas, nisam zaslužio odmor. Dolazimo, jako. Svima koji ste sumnjali i koji sumnjate u mene, j**ite se. Doživio sam užasan poraz, ali već sam to progutao. A svi vi koji pričate sr*nja, znam tko ste. J**ite se dvostruko. Savage će se vratiti."