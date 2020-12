BABIĆ POMAŽE LEGENDAMA NOĆNE MORE: Alen gestom oduševio čitavu Hrvatsku; ‘Telefon zvoni non stop zove me Savage i kaže…’

‘Telefon zvoni non stop zove me Alen Babić Savage i kaže Jumbo dođi po mene idemo Lakiju i Jaranu‘

Jedan od najboljih hrvatskih teškaša Alen Babić (profi skor 6-0) u ove blagdanske dane ponovno pokazuje kako se treba ponašati za Božić, da treba činiti dobro i darivati, pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Sada je odlučio pomoći protagonistima popularne Noćne more Željka Malnara, a vijest je na svom Facebook profilu objavio producent Z1 televizije i Noćne more Nedjeljko Badovinac Jumbo.

“Telefon zvoni non stop zove me Alen Babić Savage i kaže Jumbo dođi po mene idemo Lakiju i Jaranu kupit sve što im treba od garderobe. Hvala Alene”, stoji u objavi na Facebooku. Babić ovoga puta pomaže Vladimiru Matijeviću Jaranu i Ivici Laki Lakiju koji su bili dijelom Noćne more koja je emitirana od 1992. do 2010. godine. Jaran i Laki se nalaze u teškoj situaciji te im je Babić odlučio uljepšati ove blagdane…

Darivao i djecu u bolnici na Srebrnjaku

Inače, nije ovo prvi put da Alen Babić pomaže. Babić je za Svetog Nikolu darivao djecu u zagrebačkoj bolnici Srebrnjak i tako im uljepšao boravak u bolnici i bolničku zbilju. Prije no što je podijelio poklone, Babić je zajedno s klupskim kolegom i prijateljem, najboljim amaterskim superteškašem u Hrvatskoj Markom Milunom, talentiranim Mladenom Sobjeslavskim te ostalim suborcima iz BK Leonardo, unio novi namještaj koji je donirala jedna banka. Namještaj su postavili po katovima bolnice i onda prionuli na darivanje.