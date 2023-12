Hrvatski boksač Alen "The Savage"Babić posljednji put se borio u travnju ove godine kada je izgubio od Lukasza Rozanskog u meču za WBC titulu bridger kategorije. Nakon toga se javno pokušao pomiriti s bivšim trenerom Leonardom Pijetrajem, no to se nije ostvarilo i sada se zaputio van Lijepe Naše.

Na Instagramu su se pojavile njegove fotografije u Irskoj u Celtic Warrior Gymu, gdje trenira i UFC-ov poluteškaš Johnny Walker.

"Što dobijete kada stavite Johnnyja Walkera u ring a Alenom Babićem? Da, odgovor je rat", stoji u opisu fotografije njih dvojice.

