Hrvatski boksač Alen "The Savage" Babić ranije u četvrtak javio se na društvenim mrežama emotivnom objavom o njegovom bivšem treneru Leonardu Pijetraju, s kojime je raskinuo suradnju početkom godine, a kasnije istog dana posvetio mu je novu objavu.

''Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli i da sam po ne znam koji put otišao u "crveno". Sve mogu sam, najjači sam, nitko mi ne treba i slični osjećaji su postali moja hrana, moja baterija - neiscrpna baterija, ili barem sam tako mislio. Ali... ona poznata "what comes up must come down" jel!?

Moje dno se desilo u najgorem mogućem trenutku - u ringu pred borbu koja bi me lansirala u boksačku povijest pred očima cijele nacije. U najveću borbu života ušao sam s ljudima koji su iznevjerili moje puno povjerenje te su s osmijehom nestali iz mojeg života iste sekunde. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj. Jbg. Zajebo sam. Hoću se vratiti kući", napisao je Babić uz fotografiju s Pijetrajem u prvoj objavi, a u drugoj stoji:

"Kad sam kretao u ovo ludilo zamolio sam vas samo jednu stvar; da vjerujete u "underdoga", da zanemarite sva pravila i vjerujete jednom običnom redaru s naizgled nedostižnim snovima. Znao sam u šta se upuštam, i da ste me zadužili s titulom 'People's champ'. Znao sam tad a znam i sad da smo nakon te titule, ja i 'najteži sport na svijetu' zauvijek povezani. Mislim da slijedi ponovni uzlet, osjećam ga u kostima."

Nakon razlaza s Pijetrajem Babić je kao novog trenera angažirao Anthonyja Wilsona, koji ga je pripremao za borbu protiv Lukasza Rozanskog za WBC titulu bridger kategorije, u kojoj je lagano izgubio od Poljaka i od tad se nije borio.