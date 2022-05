Jedan od najboljih hrvatskih boksača Alen Babić slavio je jučer u Londonu u borbi karijere, u kojoj je opet, po drugi put uzastopno, bio u nokdaunu. Pobjedu koja mu donosi puno toga odnio je protiv Poljaka Adama Balskog i tako osvojio srebrni pojas u bridger kategoriji prema verziji WBC-a, te će dobiti priliku izazvati svjetskog prvaka u bridger kategoriji (do 102 kg), Kolumbijca Oscara Rivasa. Stoga, Babić sad ima priliku postati svjetski prvak, ostvariti svoj san.

Babićev najduži meč

Inače, bio je to Babićev najduži meč. Deset rundi rata donijelo mu je 11. pobjedu u profi boksačkoj karijeri.

Meč je bio tijesan, već u prvoj rundi Babić je završio u nokdaunu, ali se uspio sabrati. U sjajnom meču prepunom uzbuđenja, poljski borac je ukupno dvaput uzdrmao Babića, prvo na početku borbe već nakon 20-ak sekundi i ponovno nakon zvuka sirene na kraju devete runde.

"Istina, da, Spilmont me umalo bacio u nokdaun, ali bio sam opušten, uvijek sam opušten, pa čak i kad me skoro nokautiraju. Znam što mi je posao. Znam što radim, moj posao je boks. Udario me je u tjeme i bilo je kao da mi je zgrada pala na glavu. Uopće se ne sjećam, bio je to odličan udarac. Mislim da sam samo dotaknuo pod u ringu i odmah se vratio gore. Bio je to strašan udarac. Balski? Strašan borac. Sve zasluge, volim ga kao brata jer smo podijelili 10 rundi nevjerojatne borbe. Hvala mu na tome, bila je to najbolji meč u mojoj karijeri. Balski je bio jako tvrd protivnik. On je Poljak, mi Hrvati se znamo s Poljacima. Mi smo huligani ha, ha", poručio je Alen Babić sinoć nakon meča medijskom eteru...

Babić je velikom pobjedom dospio i na broj jedan u trendingu na Twitteru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Putem Twittera je s pojasom prvaka oko ramena, poslao poruku vojsci navijača...

"Svim mojim ljudima, volim vas. Dobili smo je*ebeni rat. Volim vas", istaknuo je Babić i poljubio svoju zaručnicu.

'Mogu raditi 20 rundi'

Boksač Leonarda Pijetraja dodao je isto tako:

"Prije toga je bio najbolji meč sa Shandellom Wintersom, ali ovo je deset puta veće. Rano sam bio u nokdaunu i morao sam se dići, a to je priča mojeg života, moja borba. Ja sam 'underdog', nikad me nisu stavljali za favorita. Za ovaj meč sam bio i to veliki, ali to ne volim. Nemojte me nikad stavljati kao favorita, volim biti autsajder. A kada je tako, onda ste na mojem teritoriju. Ma, mogu raditi 20 rundi. Bio sam u prednosti većinu meča, ali bio je sjajan. Primio sam puno batina."

Babić sad ima pojas u svojim rukama...

'Sjajno je držati pojas'

"Već sam vrtio po mislima malog Alena, onog koji nije imao Savagea, te nije znao u kojem smjeru ide. Sjajno je držati pojas", kazao je Alen Babić i dodao:

"Ja ne patim toliko za pojasevima, više mi je stalo do ovakvih mečeva za publiku. Ali čovječe, kako ga je lijepo imati. Nikad ga neću ostaviti. Nosit ću ga 20 dana, ne želim se ni tuširati čak."

'Savage' je pobjedom izborio napad na svjetsku titulu koju drži Oscar Rivas.

"Nikad neću taktizirati. Uvijek idem "all in". Želim Oscara Rivasa idućeg, za tjedan dana. Želim se boriti s njim za je**nih tjedan dana ako treba, nema problema. Dovedite mi ga odmah. Moja 'Savage' vojsko, odite na društvene mreže i na njegove profile. Želim da kad se probudi usred noći, u 2 ujutro, da kaže: "Alen Babić".