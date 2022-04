Zanimljiv intervju dao je Aleksander Volkanovski nakon 11. pobjede u jednako toliko nastupa u UFC-u protiv Changa Sung-junga, poznatog pod nadimkom Korejski zombi. Australski borac time je u nedjelju ujutro na UFC-u 273 eventu u Jacksonvilleu obranio naslov u perolakoj kategoriji, po ukupno treći put, a nakon borbe za Daily Mail Australia priznao je kako je posljednjeg suparnika pitao želi li nastaviti meč. Kaže kako mu ga je bilo žao i kako ga je izdominirao...

"Bio sam toliko dobar da sam se u jednom trenutku počeo loše osjećati. Pitao sam ga: 'Jesi li dobro, želiš li nastaviti s ovim?'"

Tvrdi kako je mislio da u trećoj rundi nisu trebali nastaviti borbu.

"Izgledao je poraženo, većinom su to bili snažni udarci. Počeo sam se osjećati loše. Govorio je o odlasku u mirovinu. Osjećao sam se loše zbog toga što sam mu napravio pred njegovom ženom."

Planira u laku diviziju

Volkanovski je rekao kako planira prijeći u laku kategoriju, s time da se odmah želi boriti za naslov prvaka s Charlesom Oliveirom, aktualnim prvakom, i tako postati peti dvostruki prvak u povijesti UFC-a. Želja mu je, također, ove godine imati tri borbe, a potencijalna za dvostruki naslov održala bi se krajem 2022. godine. Volkanovski je priznao i da je njegov neobično animirani ulazak bio posljedica toga što se osjećao malo bezveze s kasnim početkom i htio se razveseliti. Volkanovski je bio neobično nabrijan dok je hodao do ringa, vičući u kameru, komunicirajući s gomilom i pjevajući uz svoju udarnu pjesmu Land Down Under.

'Pokušao sam se malo napumpati'

“Pokušao sam se napumpati malo. Bio sam vrlo hladan i vrlo miran, nisam imao živaca, pa sam mislio da ću pustiti publiku da radi i upija energiju”, rekao je.

'Bilo je kasno i bio sam umoran, htio sam se probuditi. Zapravo sam pomislio: "Sr*nje, malo sam previše dobar u toj smirenosti, presmiren sam bio".