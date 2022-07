SPEKTAKULARNA VEČER U UFC-U / Adesanya peti put obranio naslov, Volkanovski ostao prvak, Brazilac ugasio Stricklanda brutalnim nokautom u prvoj rundi

Novozelandski MMA borac Israel Adesanya ponovno je obranio titulu prvaka. Ovog puta u sklopu UFC 276 priredbe slavio je jednoglasnom sudačkom odlukom protiv Amerikanca Jareda Cannoniera i tako ostao prvak srednje kategorije. Već do od samog početka vidjelo se kakvu je taktiku prvak priremio. Tijekom svih pet rundi kontrolirao je borbu s distance što mu je bilo dovoljno da obrani pojas peti put. Pogađao je Adesanya suparnika krošeima, direktima i kickovima, a Cannonier niti u jednom trenutku nije imao pravi odgovor. Borba nije bila spektakularna, ali sasvim dovoljno da novozelandski borac nastavi vladati kategorijom. A u perolakoj kategoriji vladavinu je nastavio Alexander Volkanovski, koji je nakon pet rundi slavio protiv Maxa Holloway te tako upisao treću pobjedu protiv ovog borca. Što se tiče same borbe, ona je više ličila na boksački obračun nego na MMA, a prvak je dominirao tijekom cijelog meča. U vjerojatno najiščekivanijoj borbi večeri Brazilac Alex Pereira nokautirao je Amerikanca Seana Stricklanda nakon svega nekoliko minuta. Lijevim krošeom pogodio ga je ravno u bradu a još jedan udarac desnicom bio je dovoljan za prekid nakon dvije minute i 36 sekundi prve runde. Pereira je tako postao naredni izazivač za titulu srednje kategorije. Treba istaknuti i da je MMA karijeru završio Donald 'Cowboy' Cerrone. On je poražen u drugoj rundi od Jima Millera predajom i otišao je u mirovinu s omjerom 36-17-2. UFC 276 - rezultati: Glavni dio priredbe: Israel Adesanya def. Jared Cannonier via jednoglasnom sudačkom odlukom (49-46 x2, 50-45) Alexander Volkanovski def. Max Holloway via jednoglasnom sudačkom odlukom (50-45 x3) Alex Pereira def. Sean Strickland via KO - R1, 2:36 Bryan Barberena def. Robbie Lawler via TKO - R2, 4:47 Pedro Munhoz vs. Sean O'Malley završeno je ''no contestom'' - R2, 3:09